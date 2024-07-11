В Петербурге сократилось число пострадавших от укусов клещей

За последнюю неделю в больницы Петербурга обратился 751 человек из-за присасывания клещей — в том числе 111 детей и подростков до 17 лет . Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.



В Петербурге с 4 по 10 июля 751 человек обратился в медучреждения из-за укусов клещей. Это на 88 случаев меньше по сравнению с прошлой неделей. Всего два человека заразились энцефалитом и 15 человек — боррелиозом.

В черте города зафиксировали 124 случая присасывания насекомого. Больше всего жалоб на укусы клещей поступало из Пушкинского района — 54, из Курортного — 25 и из Выборгского — 9.