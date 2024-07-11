В Петербурге сократилось число пострадавших от укусов клещей

За последнюю неделю в больницы Петербурга обратился 751 человек из-за присасывания клещей — в том числе 111 детей и подростков до
В Петербурге с 4 по 10 июля 751 человек обратился в медучреждения из-за укусов клещей. Это на 88 случаев меньше по сравнению с прошлой неделей. Всего два человека заразились энцефалитом и 15 человек — боррелиозом.
В черте города зафиксировали 124 случая присасывания насекомого. Больше всего жалоб на укусы клещей поступало из Пушкинского района — 54, из Курортного — 25 и из Выборгского — 9.
За семь дней 598 клещей исследовали на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита, положительных проб не оказалось.
Ранее в Роспотребнадзоре по региону отмечали рост пострадавших от укусов клещей. В начале июля их число достигло 839 человек.
При этом в конце июня на укусы клещей жаловались меньше. Так, по данным Роспотребнадзора на 20 июня, за неделю в травмпункты с клещами пришли 627 человек, из них 81 — дети. Из этого количества непосредственно в черте города только 81 укус, остальные привезли насекомых из Ленобласти и других регионов.