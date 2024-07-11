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    В Петербурге сократилось число пострадавших от укусов клещей

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    За последнюю неделю в больницы Петербурга обратился 751 человек из-за присасывания клещей — в том числе 111 детей и подростков до 17 лет. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

    В Петербурге с 4 по 10 июля 751 человек обратился в медучреждения из-за укусов клещей. Это на 88 случаев меньше по сравнению с прошлой неделей. Всего два человека заразились энцефалитом и 15 человек — боррелиозом.

    В черте города зафиксировали 124 случая присасывания насекомого. Больше всего жалоб на укусы клещей поступало из Пушкинского района — 54, из Курортного — 25 и из Выборгского — 9.

    За семь дней 598 клещей исследовали на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита, положительных проб не оказалось.

    Ранее в Роспотребнадзоре по региону отмечали рост пострадавших от укусов клещей. В начале июля их число достигло 839 человек.

    При этом в конце июня на укусы клещей жаловались меньше. Так, по данным Роспотребнадзора на 20 июня, за неделю в травмпункты с клещами пришли 627 человек, из них 81 — дети. Из этого количества непосредственно в черте города только 81 укус, остальные привезли насекомых из Ленобласти и других регионов.

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