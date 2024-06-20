Клещи стали реже кусать петербуржцев

Количество обращений с укусами клеща за неделю сократилось на 23% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего их можно встретить в Пушкинском районе.

По данным Роспотребнадзора на 20 июня, за неделю в травмпункты с клещами пришли 627 человек, из них 81 это дети и подростки до 17 лет. Из этого количества непосредственно в черте города только 81 укус, остальные привезли насекомых из Ленобласти и других регионов.

В городе больше всего случаев в Пушкинском районе (18), на один меньше в Курортном, 8 в Петродворцовом и 7 в Красносельском.

Зарегистрировано 3 случая заболевания энцефалитом и 45 боррелиозом.