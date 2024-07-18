В России за полгода в ДТП погибли 6 тысяч человек, в том числе из-за самокатов

В России с начала 2024 года зафиксировали почти
Показатель аварийности за первые шесть месяцев оказался меньше на 0,9%, чем за аналогичный период прошлого года. Мелкие ДТП без пострадавших туда не входят. Наибольший рост среди российских регионов зафиксировали в Ненецком автономном округе (+57,1%), на Камчатке (+30,2%) и в Псковской области (+25,2%). Снижение наблюдается в Брянской области (-33,1%), Карачаево-Черкесии (-21,8%) и Архангельской области (-21,5%). По количеству ДТП в текущем году традиционно лидирует Москва (
Эксперты также отмечают, что в статистику ГИБДД стали чаще попадать ДТП с электросамокатами. Последние в ряде регионов начали относить не к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), а к мопедам, водителям которых требуются права. Так, количество ДТП с участием указанных транспортных средств за полгода выросло на 26,9%, на 47,9% — число погибших в них.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге в 2024 году с начала сезона усилили требования к кикшеринговым компаниям. В комитете по транспорту города отмечают, что на сегодняшний день заключаемое соглашение между комитетом и кикшерингами предусматривает самый жесткий в стране комплекс ограничений. Петербургская полиция продолжает изымать с улиц города СИМ, которые припаркованы там, где им запрещено стоять на основании соглашения. С точки зрения ведомства их вообще не должно быть на тротуарах. Возможен ли в деле самокатов компромисс между городом и кикшерингами — читайте в материале «Фонтанки».