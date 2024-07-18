В России за полгода в ДТП погибли 6 тысяч человек, в том числе из-за самокатов

В России с начала 2024 года зафиксировали почти 56,3 тысячи ДТП, в которых погибли 5,9 тысячи человек и были ранены около 70 тысяч . Причиной ряда происшествий стали электросамокаты. Об этом 18 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД.



Показатель аварийности за первые шесть месяцев оказался меньше на 0,9%, чем за аналогичный период прошлого года. Мелкие ДТП без пострадавших туда не входят. Наибольший рост среди российских регионов зафиксировали в Ненецком автономном округе (+57,1%), на Камчатке (+30,2%) и в Псковской области (+25,2%). Снижение наблюдается в Брянской области (-33,1%), Карачаево-Черкесии (-21,8%) и Архангельской области (-21,5%). По количеству ДТП в текущем году традиционно лидирует Москва ( 3,9 тысячи со 146 погибшими ), меньше всего — на Чукотке ( 6 ДТП с одним погибшим).

