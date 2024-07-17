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    На Зенитчиков посреди дороги забили гейзеры. Проезд по улице ограничен

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    читатель «Фонтанки»

    Коммунальная авария произошла вечером 17 июля в Кировском районе Петербурга. Из-за прорыва трубы дорогу залило водой. Водителям придется потесниться.

    Ненадежный путепровод выявили в рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону у дома 3 по улице Зенитчиков, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». На кадрах с места прорыва видно, что несколько небольших фонтанчиков забили прямо из-под асфальта на проезжей части, заливая дорогу водой.

    Аварийные службы уже на месте. На участке выставили ограждения, обеспечили меры безопасности и готовятся к ремонту. Сотрудники «Телосети» откачивают воду с проезжей части — на время работ движение по участку улицы Зенитчиков от Краснопутиловской улицы до проспекта Стачек будет ограничено.

    На обеспечении горячей водой потребителей технологическое нарушение не сказалось, добавили в компании.

    Если вы заметили какие-либо признаки повреждения коммуникаций, о них нужно сообщать в городской мониторинговый центр по телефонам «004» или «112» для мобильного. При этом нужно помнить, что нельзя приближаться к месту вытекания воды и тем более пытаться пройти или проехать по залитому участку, заходить за ограждения и линию оцепления. Если в зоне разлива припаркован автомобиль, не подходите к нему — ущерб застрахован.

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    ПетербургКоммунальная авария
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