Открытость, миролюбие, добрососедство. Белоруссия открывает автодорожные и ж/д пункты пропуска для граждан 35 европейских стран

Белоруссия с 19 июля вводит безвизовый режим для граждан 35 европейских государств при наземном пересечении границы. Данный порядок временный и будет действовать до 31 декабря 2024 года, сообщает 17 июля пресс-служба МИД Белоруссии.
Новый порядок временного безвизового въезда ввели «в целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия страны, приверженности принципам добрососедства». Предложенную МИДом идею поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Въезжать в республику без визы через автодорожные и железнодорожные пункты пропуска смогут граждане Эстонии, Швеции, Швейцарии, Чехии, Мальты, Монако, Ирландии, Испании, Исландии, Люксембурга, Кипра, Хорватии, Франции, Германии, Словакии, Финляндии, Словении, Португалии, Северной Македонии, Сан-Марино, Норвегии, Румынии, Нидерландов, Лихтенштейна, Италии, Ватикана, Дании, Греции, Венгрии, Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины и Великобритании. Им будет разрешено находиться в стране 30 суток.
«Наряду с этим сохраняется действие и прежнего безвизового режима при въезде через воздушные пункты пропуска, что создает для гостей Республики Беларусь дополнительные логистические возможности на фоне искусственных препятствий и ограничений со стороны сопредельных западных стран», — пояснили в МИДе республики.
Напомним, что с 18 июля автомобили с номерами, зарегистрированными в Белоруссии, не смогут заехать в Литву. Такое ограничение ввели литовские власти в соответствии с установленным ЕС регламентом. Кроме того, машины с белорусскими номерами, которые успели заехать на территорию прибалтийской страны до введения ограничения, должны выехать в течение полугода.
Также с 16 июля Латвия запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами. Тем лицам, которые откажутся развернуться и возвратиться в страну, из которой пытались заехать, может грозить конфискация транспортного средства.