Открытость, миролюбие, добрососедство. Белоруссия открывает автодорожные и ж/д пункты пропуска для граждан 35 европейских стран

Белоруссия с 19 июля вводит безвизовый режим для граждан 35 европейских государств при наземном пересечении границы. Данный порядок временный и будет действовать до 31 декабря 2024 года, сообщает 17 июля пресс-служба МИД Белоруссии.

Новый порядок временного безвизового въезда ввели «в целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия страны, приверженности принципам добрососедства». Предложенную МИДом идею поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Въезжать в республику без визы через автодорожные и железнодорожные пункты пропуска смогут граждане Эстонии, Швеции, Швейцарии, Чехии, Мальты, Монако, Ирландии, Испании, Исландии, Люксембурга, Кипра, Хорватии, Франции, Германии, Словакии, Финляндии, Словении, Португалии, Северной Македонии, Сан-Марино, Норвегии, Румынии, Нидерландов, Лихтенштейна, Италии, Ватикана, Дании, Греции, Венгрии, Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины и Великобритании. Им будет разрешено находиться в стране 30 суток.