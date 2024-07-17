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    Открытость, миролюбие, добрососедство. Белоруссия открывает автодорожные и ж/д пункты пропуска для граждан 35 европейских стран

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    17 комментариев

    Белоруссия с 19 июля вводит безвизовый режим для граждан 35 европейских государств при наземном пересечении границы. Данный порядок временный и будет действовать до 31 декабря 2024 года, сообщает 17 июля пресс-служба МИД Белоруссии.

    Новый порядок временного безвизового въезда ввели «в целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия страны, приверженности принципам добрососедства». Предложенную МИДом идею поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Въезжать в республику без визы через автодорожные и железнодорожные пункты пропуска смогут граждане Эстонии, Швеции, Швейцарии, Чехии, Мальты, Монако, Ирландии, Испании, Исландии, Люксембурга, Кипра, Хорватии, Франции, Германии, Словакии, Финляндии, Словении, Португалии, Северной Македонии, Сан-Марино, Норвегии, Румынии, Нидерландов, Лихтенштейна, Италии, Ватикана, Дании, Греции, Венгрии, Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины и Великобритании. Им будет разрешено находиться в стране 30 суток.

    «Наряду с этим сохраняется действие и прежнего безвизового режима при въезде через воздушные пункты пропуска, что создает для гостей Республики Беларусь дополнительные логистические возможности на фоне искусственных препятствий и ограничений со стороны сопредельных западных стран», — пояснили в МИДе республики.

    Напомним, что с 18 июля автомобили с номерами, зарегистрированными в Белоруссии, не смогут заехать в Литву. Такое ограничение ввели литовские власти в соответствии с установленным ЕС регламентом. Кроме того, машины с белорусскими номерами, которые успели заехать на территорию прибалтийской страны до введения ограничения, должны выехать в течение полугода.

    Также с 16 июля Латвия запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами. Тем лицам, которые откажутся развернуться и возвратиться в страну, из которой пытались заехать, может грозить конфискация транспортного средства.

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    Комментарии 17

    VKuser17419822117 Июл 2024 в 20:43
    Этот жест кому адресован? ЕС- дескать готов к сотрудничеству взамен на.........? Или Путину- дескать пора дать ещё денег?
    +0−0
    28203631417 Июл 2024 в 20:25
    Зря он берёт лишнее стратегичекое оружие в свою страну.Неизвестно как всё повернётся.
    +0−0
    Виктор Ерёмин17 Июл 2024 в 20:10
    Открытость, миролюбие, добрососедство - эти слова давно забыты в России.. насильная, вымученная и вынужденная дружба с Китаем, Индией и Африкой - не в счёт...
    +6−0
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