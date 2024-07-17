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    Литва запретит въезжать машинам с белорусскими номерами с 18 июля. Успевшие заехать должны покинуть страну в течение полугода

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    5 комментариев

    Автомобили с номерами, зарегистрированными в Белоруссии, не смогут заехать в Литву со среды, 18 июля. Ограничение ввели в соответствии с установленным ЕС регламентом, пишет 17 июля ТАСС, ссылаясь на таможенный департамент Литвы.

    Таможенники перестанут пропускать машины с белорусскими номерами с 00:00 18 июля. Кроме того, автомобили, которые успели заехать на территорию прибалтийской страны до введения ограничения, должны выехать в течение полугода.

    Напомним, что с 16 июля Латвия запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами. Тем лицам, которые откажутся развернуться и возвратиться в страну, из которой пытались заехать, может грозить конфискация транспортного средства.

    Ограничения на въезд в Латвию 15 июля прокомментировало МИД Белоруссии. Там заявили, что «это удар по обычным людям» и в первую очередь от решения властей пострадают смешанные семьи, граждане двух стран и путешественники.

    Осенью 2023 года подобный запрет ввели в отношении автомобилей с российскими номерами. Сначала ограничения ввели Литва, Эстония и Финляндия с Польшей. Затем границу для машин закрыли Болгария с Норвегией.

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    Комментарии 5

    28240881217 Июл 2024 в 17:19
    а если ночью и на скорости попробовать?
    +0−0
    VKuser19802904717 Июл 2024 в 17:13
    Абсолютно непонятно, при чем тут Белоруссия. Они ни с кем не воюют, на основании чего против них такие меры?
    +0−3
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