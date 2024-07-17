Литва запретит въезжать машинам с белорусскими номерами с 18 июля. Успевшие заехать должны покинуть страну в течение полугода

Автомобили с номерами, зарегистрированными в Белоруссии, не смогут заехать в Литву со среды, 18 июля. Ограничение ввели в соответствии с установленным ЕС регламентом, пишет 17 июля ТАСС, ссылаясь на таможенный департамент Литвы.
Таможенники перестанут пропускать машины с белорусскими номерами с 00:00 18 июля. Кроме того, автомобили, которые успели заехать на территорию прибалтийской страны до введения ограничения, должны выехать в течение полугода.
Напомним, что с 16 июля Латвия запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами. Тем лицам, которые откажутся развернуться и возвратиться в страну, из которой пытались заехать, может грозить конфискация транспортного средства.
Ограничения на въезд в Латвию 15 июля прокомментировало МИД Белоруссии. Там заявили, что «это удар по обычным людям» и в первую очередь от решения властей пострадают смешанные семьи, граждане двух стран и путешественники.
Осенью 2023 года подобный запрет ввели в отношении автомобилей с российскими номерами. Сначала ограничения ввели Литва, Эстония и Финляндия с Польшей. Затем границу для машин закрыли Болгария с Норвегией.