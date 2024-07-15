Латвия запрещает въезд автомобилям с белорусскими номерами. Тем, кто откажется развернуться, грозят конфискацией машины

Латвия объявила о введении запрета на въезд в страну для автомобилей с белорусскими номерами — ограничение коснется машин, следующих как из Белоруссии, так и из России, и вступит в силу во вторник, 16 июля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на латвийскую службу государственных доходов.



Владельцев зарегистрированных в Белоруссии транспортных средств (легковых автомобилей) перестанут пускать в Евросоюз через пункты пропуска на границе Латвии с Белоруссией и Россией уже с 00:01 16 июля (время совпадает с московским). Тем лицам, которые откажутся развернуться и возвратиться в страну, из которой пытались заехать, может грозить конфискация транспортного средства.

