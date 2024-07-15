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    Латвия запрещает въезд автомобилям с белорусскими номерами. Тем, кто откажется развернуться, грозят конфискацией машины

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    5 комментариев

    Латвия объявила о введении запрета на въезд в страну для автомобилей с белорусскими номерами — ограничение коснется машин, следующих как из Белоруссии, так и из России, и вступит в силу во вторник, 16 июля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на латвийскую службу государственных доходов.

    Владельцев зарегистрированных в Белоруссии транспортных средств (легковых автомобилей) перестанут пускать в Евросоюз через пункты пропуска на границе Латвии с Белоруссией и Россией уже с 00:01 16 июля (время совпадает с московским). Тем лицам, которые откажутся развернуться и возвратиться в страну, из которой пытались заехать, может грозить конфискация транспортного средства.

    Уточняется, что ограничительная мера вводится «в соответствии с законодательством Евросоюза и разъяснениями Еврокомиссии».

    Исключение будет сделано лишь для автомобилей официальных делегаций и дипломатических представительств.

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    ЛатвияГраницаМашинаАвтомобилиБелорусские номера
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    Комментарии 5

    Вася Петров15 Июл 2024 в 15:41
    Поразительно, что машины с латышскими, литовскими и эстонскими номерами спокойно ездят по Псковской, Смоленской и Ленинградской областям! Причем латышские фуры еще и подрезают на трассе, когда им гудишь, шпротники показывают палец в окно. Или это другое?
    +3−2
    Torres15 Июл 2024 в 15:39
    лучше бы они так рьяно охотились на депутатских и чиновничьих детей и жен. а также пособников, живущих в странах нато, но активно ведущих зетблоги.
    +2−1
    Су Люк Ын15 Июл 2024 в 15:39
    добрая Новость!
    +3−1
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