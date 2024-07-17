Следственный комитет осмотрел Муринский парк вместе с недовольными жителями

Сотрудники Следственного комитета 17 июля осмотрели благоустройство в Муринском парке вместе с местными жителями. Ранее глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить факты из открытого обращения граждан с жалобами на уничтожение газонов и деревьев. Следователи рассматривают вопрос о возбуждении дела по статье «Халатность» (ст. 293).



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«Во главе с заместителем руководителя ГУ СК по Петербургу и Ленобласти оперативные сотрудники и эксперты по обращениям жителей Гражданки провели выездной осмотр Муринского парка, где проводится скандальное переблагоустройство на сотни миллионов рублей», — сообщил «Фонтанке» заместитель председателя комиссии ЗакСа по вопросам правопорядка и законности Алексей Зинчук, который и сам участвовал в инспектировании парка.

читатель «Фонтанки»

Как выглядит Муринский парк сейчас:



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Муринский парк — одно из главных мест для общественных событий Калининского района. Здесь проводят фестивали, концерты, а в остальное время это пространство популярно как место для прогулок. Площадь парка составляет 150 гектаров, это около четырех километров в длину и от полукилометра до километра в ширину.



Благоустраивать Муринский парк решили поэтапно, частями. В мае 2023 года анонсировали обновление участка от Светлановского до Гражданского проспекта. К началу 2024 года здесь хотели организовать пространство в экостиле со спортивными и детскими площадками, лежаками для отдыха, велодорожкой, новыми цветниками. Все деревья пообещали сохранить, а также дополнительно посадить яблони, груши, клены и каштаны. В низинах — организовать дождевой сад, который собирал бы излишнюю влагу. В парке хотели поставить больше современных фонарей, чтобы в нем можно было чувствовать себя безопасно.



Но ожидания с реальностью не совпали: подрядчик ООО «Балт Юнион» не справился с работами в срок, некоторые объекты не соответствовали проектной документации, в итоге администрация Калининского района расторгла контракт. Исполнителю выплатили 106,6 миллиона рублей за принятые работы, остальные деньги (в общей сложности 153,3 миллиона рублей) вернули в городской и федеральный бюджет.

Минувшей весной Муринский «прославился» большой лужей у детских горок, по которой дети даже плавали на плотах. Районная администрация проводила просушку лужи, но впоследствии она появлялась снова.



Подрядчика пытались принудить ликвидировать последствия неудачного благоустройства, администрация подготовила соответствующий иск в Арбитражный суд. Однако экс-подрядчик отказывался это делать, как и осуществлять уход за растениями, убирать мусор. А садово-парковое хозяйство не могло взять парк на свой баланс, поскольку благоустройство не завершено. В итоге газоны оставались лишенными зелени, строительные материалы и фрагменты фигур лежали вокруг.

Директором ООО «Балт Юнион» значится Анастасия Застольская, интервью телеканалам по поводу Муринского парка давал ее муж Владимир.



В марте был объявлен аукцион на второй этап благоустройства Муринского парка, на 372,8 миллиона рублей. Процедуру приостанавливали из-за жалоб в ФАС, в итоге исполнителем выбрано ООО ПСФ «Корт». Привести парк хотя бы в общий порядок администрация надеялась к 1 сентября.



По словам депутата Алексея Зинчука, следователи и эксперты решили проверить реализацию именно второго этапа благоустройства, который также затрагивает участок от Светлановского до Гражданского проспекта. Жители жаловались на уничтожение газона, повреждение корней деревьев, завалы строительного мусора, отсутствие посадок цветов, предусмотренных контрактом, травмоопасные конструкции.



Согласно данным СПАРК, ООО ПСФ «Корт» владеет Светлана Алексеевна Сергеева, бывшая супруга экс-замглавы комитета по благоустройству Виктора Шабнова (был уволен из Смольного в 2018 году с формулировкой «в связи с утратой доверия»). По удивительному совпадению, именно в 2015–2018 годах, когда он занимал высокую должность, компания его бывшей жены была наиболее успешна в конкурсах госзаказа, получив за это время контрактов более чем на 1,28 млрд рублей. Но остается на своем посту гендиректор крупнейшего городского СПП — «Пушкинское» — Александр Шабнов, брат Виктора Шабнова. «Фонтанка» писала о роли ПСФ «Корт» в городском благоустройстве.

