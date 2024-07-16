Санкт-Петербургский государственный университет заключил контракт на строительство первых зданий кампуса вуза в Пушкинском районе с подрядчиком реконструкции здания консерватории — московской компанией «Политехстрой-Сварго». Информация об этом 16 июля появилась на сайте госзакупок.
В рамках подэтапа 1.1 первого этапа планируется осуществить проектирование и строительство учебного корпуса №3 и хозяйственного корпуса. Контракт был заключен на 3 млрд 36 млн рублей. Работы должны быть завершены в конце 2026 года.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что подрядчик консерватории выиграл конкурс на первые здания кампуса.
АО «Политехстрой-Сварго» — бывшее АО «Политехстрой». Согласно данным СПАРК, компания сменила название в марте 2024 года.
Кроме того, в Петербурге близится к завершению реставрация и реконструкция здания Консерватории им. Римского-Корсакова. «Фонтанка» показывала, как идет реставрация интерьеров. Первый концерт в обновленной консерватории запланирован на вторую половину 2024 года.
СПбГУ заключил контракт на строительство первых зданий кампуса вуза в Пушкине с «Политехстрой-Сварго»
Санкт-Петербургский государственный университет заключил контракт на строительство первых зданий кампуса вуза в Пушкинском районе с подрядчиком реконструкции здания консерватории — московской компанией «Политехстрой-Сварго». Информация об этом 16 июля появилась на сайте госзакупок.