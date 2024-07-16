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    СПбГУ заключил контракт на строительство первых зданий кампуса вуза в Пушкине с «Политехстрой-Сварго»

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    7 комментариев

    Санкт-Петербургский государственный университет заключил контракт на строительство первых зданий кампуса вуза в Пушкинском районе с подрядчиком реконструкции здания консерватории — московской компанией «Политехстрой-Сварго». Информация об этом 16 июля появилась на сайте госзакупок.

    В рамках подэтапа 1.1 первого этапа планируется осуществить проектирование и строительство учебного корпуса №3 и хозяйственного корпуса. Контракт был заключен на 3 млрд 36 млн рублей. Работы должны быть завершены в конце 2026 года.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что подрядчик консерватории выиграл конкурс на первые здания кампуса.

    АО «Политехстрой-Сварго» — бывшее АО «Политехстрой». Согласно данным СПАРК, компания сменила название в марте 2024 года.

    Кроме того, в Петербурге близится к завершению реставрация и реконструкция здания Консерватории им. Римского-Корсакова. «Фонтанка» показывала, как идет реставрация интерьеров. Первый концерт в обновленной консерватории запланирован на вторую половину 2024 года.

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    Комментарии 7

    Бородин П.Т.16 Июл 2024 в 21:08
    Смур будет рад
    +1−0
    Dmitry Antonov16 Июл 2024 в 21:02
    Позорище. Университет выгоняют из своих родных стен на Университетской набережной. Кто-то глаз положил на этот исторический квартал. С другой стороны, нынешний коллектив и руководство этого ВУЗа симпатий не заслуживают. Туда и дорога. А марку Универа жалко, её просто похоронили.
    +3−0
    AKM16 Июл 2024 в 20:57
    Зачем кампус в Пушкине, если Петергоф не достроен, и бывшие здания Академии тыла и транспорта пустуют? Может, сначала закончить начатое?
    +3−0
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