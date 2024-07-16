    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    764мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.81eur95.78

    В Парголово похоронили погибшую от лап медведя дрессировщицу Алену Маслянову

    2565
    6 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Парголово прошли похороны погибшей от лап циркового медведя дрессировщицы Алены Масляновой. Об этом 16 июля сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

    Церемония проходила в поселке Песочный.

    Отмечается, что проститься с трагически погибшей дрессировщицей пришли несколько десятков человек — члены семьи, коллеги по цирковому искусству и знакомые.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Ты была хорошая женщина, ты делала и гастроли, и семья у тебя была, и все. Видишь, Бог послал на тебя священное животное — медведя. Пусть тебе будет царствие небесное» — такими словами провожали погибшую.

    Хоронили Алену Маслянову в закрытой одежде с покрытым лицом. Известной дрессировщице было 50 лет.

    ПоделитьсяПоделиться

    Алена Маслянова трагически погибла вечером 11 июля. Как позднее рассказал ее сын, женщина пошла кормить медведей ужином, когда один из них набросился на нее. Семья принадлежит к цирковой династии Запашных — Симадо — Масляновых. О том, что известно о погибшей, читайте в материале «Фонтанки».

    «Вчера трагически погибла моя любовь, вторая половинка, никем не заменимая выдающаяся артистка цирка Алена Маслянова!» — написал позднее в соцсети супруг дрессировщицы Максим Маслянов.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГибельМедведьЦирк
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ10

    Комментарии 6

    Zнаворотник16 Июл 2024 в 18:31
    всем живодёрам такой же участи от всего сердца.
    +3−1
    triton197716 Июл 2024 в 18:17
    Очень жаль. На счет "святости" не знаю, но есть например какое то кино, название к сожалению забыл, где главный герой в финале сознательно выискивает в тайге "царя зверей" и вступает с ним в "рукопашную" с заведомо понятным финалом...
    +0−2
    27564035616 Июл 2024 в 18:16
    И жила грешно, и померла смешно
    +2−3
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close