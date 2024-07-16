В Парголово похоронили погибшую от лап медведя дрессировщицу Алену Маслянову

В Парголово прошли похороны погибшей от лап циркового медведя дрессировщицы Алены Масляновой. Об этом 16 июля сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».
Церемония проходила в поселке Песочный.
Отмечается, что проститься с трагически погибшей дрессировщицей пришли несколько десятков человек — члены семьи, коллеги по цирковому искусству и знакомые.
«Ты была хорошая женщина, ты делала и гастроли, и семья у тебя была, и все. Видишь, Бог послал на тебя священное животное — медведя. Пусть тебе будет царствие небесное» — такими словами провожали погибшую.
Хоронили Алену Маслянову в закрытой одежде с покрытым лицом. Известной дрессировщице было 50 лет.
Алена Маслянова трагически погибла вечером 11 июля. Как позднее рассказал ее сын, женщина пошла кормить медведей ужином, когда один из них набросился на нее. Семья принадлежит к цирковой династии Запашных — Симадо — Масляновых. О том, что известно о погибшей, читайте в материале «Фонтанки».
«Вчера трагически погибла моя любовь, вторая половинка, никем не заменимая выдающаяся артистка цирка Алена Маслянова!» — написал позднее в соцсети супруг дрессировщицы Максим Маслянов.