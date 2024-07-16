Разборки двух водителей на Гончарной вылились в уголовные дела. У каждого — по своей статье

Дорожный конфликт между двумя водителями на Гончарной улице в Петербурге обернулся возбуждением уголовных дел в отношении обоих участников. Об этом 16 июля стало известно «Фонтанке».
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
По предварительным данным, в отношении 24-летнего водителя «Хавейла» возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Именно он, судя по записи с камер, остановился перед «Фольксвагеном Поло» и устроил разборки с его владельцем, в отношении которого в итоге также возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы квалифицировали его действия водителя «Поло» как хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Напомним, инцидент произошел 14 июля, когда 24-летний водитель «Хавейла», уроженец ближнего зарубежья, не поделил дорогу с 32-летним жителем Северного Кавказа, управлявшим «Фольксвагеном Поло». Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой оба участника получили травмы, а автомобили — повреждения.
Видеозапись происшествия зафиксировала, как водитель «Поло» наносит оплеуху своему оппоненту, после чего завязывается драка. Все это время конфликт пыталась безуспешно остановить женщина, вылетевшая из «Хавейла». В какой-то момент водитель «Хавейла» бьет по стеклам «Фольксвагена» домкратом, а в ответ водитель «Поло» таранит его машину.