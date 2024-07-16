    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    764мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.81eur95.78

    Разборки двух водителей на Гончарной вылились в уголовные дела. У каждого — по своей статье

    1267
    4 комментария

    Дорожный конфликт между двумя водителями на Гончарной улице в Петербурге обернулся возбуждением уголовных дел в отношении обоих участников. Об этом 16 июля стало известно «Фонтанке».

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    По предварительным данным, в отношении 24-летнего водителя «Хавейла» возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Именно он, судя по записи с камер, остановился перед «Фольксвагеном Поло» и устроил разборки с его владельцем, в отношении которого в итоге также возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы квалифицировали его действия водителя «Поло» как хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

    Напомним, инцидент произошел 14 июля, когда 24-летний водитель «Хавейла», уроженец ближнего зарубежья, не поделил дорогу с 32-летним жителем Северного Кавказа, управлявшим «Фольксвагеном Поло». Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой оба участника получили травмы, а автомобили — повреждения.

    Видеозапись происшествия зафиксировала, как водитель «Поло» наносит оплеуху своему оппоненту, после чего завязывается драка. Все это время конфликт пыталась безуспешно остановить женщина, вылетевшая из «Хавейла». В какой-то момент водитель «Хавейла» бьет по стеклам «Фольксвагена» домкратом, а в ответ водитель «Поло» таранит его машину.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Таран автоДракаДорожный конфликт
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    ProstoZloy16 Июл 2024 в 10:29
    Будни нашего городка.
    +0−0
    Slava_Rossii216 Июл 2024 в 10:25
    Знатный цирк. Но кавказец в белой футболке попал гораздо больше. Южанин с хавала максимум штраф получит за разбитые стёкла, а горец, вероятнее всего сядет, за то что начал драку и за уголовное хулиганство с использованием ТС.
    +0−0
    Slava_Rossii216 Июл 2024 в 10:24
    Знатный цирк. Но кавказец в белой футболке попал гораздо больше. Южанин с хавала максимум штраф получит за разбитые стёкла, а горец, вероятнее всего, сядет, за то что начал драку и за уголовное хулиганство с использованием ТС.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close