Удары домкратом по стёклам и таран. На Гончарной водители делили дорогу

Двух водителей, устроивших драку на Гончарной улице в центре Петербурга, доставили в отдел полиции для разбирательства. Подробности сообщает 15 июля ГУ МВД по городу и Ленобласти.



По предварительной информации, 24-летний владелец «Хавала», гражданин ближнего зарубежья, не поделил дорогу при перестроении с 32-летним уроженцем Северного Кавказа за рулем «Фольксваген Поло». Началась перепалка, за которой последовала драка. Досталось и автомобилям.