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    Удары домкратом по стёклам и таран. На Гончарной водители делили дорогу

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    22 комментария

    Двух водителей, устроивших драку на Гончарной улице в центре Петербурга, доставили в отдел полиции для разбирательства. Подробности сообщает 15 июля ГУ МВД по городу и Ленобласти.

    По предварительной информации, 24-летний владелец «Хавала», гражданин ближнего зарубежья, не поделил дорогу при перестроении с 32-летним уроженцем Северного Кавказа за рулем «Фольксваген Поло». Началась перепалка, за которой последовала драка. Досталось и автомобилям.

    Официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    На видеозаписи видно, что диалог длился недолго. Водитель «Поло» отвешивает оппоненту оплеуху, после чего мужчины сцепились. Их безуспешно пытается разнять выбежавшая из «Хавала» женщина. В какой-то момент водитель «Хавала» бьет домкратом по стеклам «Фольксвагена». В ответ водитель «Поло» таранит китайский кроссовер сзади.

    Полицейские задержали конфликтующих и доставили в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка.

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    Комментарии 22

    Панкихой15 Июл 2024 в 21:09
    А так с трёх камер снято... красиво. Операторская работа. Спилберг отдыхает.
    +0−0
    Виктор Ерёмин15 Июл 2024 в 21:09
    Обоих бойцов - на СВО!
    +1−0
    Панкихой15 Июл 2024 в 21:07
    Надо валить было сразу на глушняк. Обоих.
    +0−0
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