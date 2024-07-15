Удары домкратом по стёклам и таран. На Гончарной водители делили дорогу

Двух водителей, устроивших драку на Гончарной улице в центре Петербурга, доставили в отдел полиции для разбирательства. Подробности сообщает 15 июля ГУ МВД по городу и Ленобласти.
По предварительной информации, 24-летний владелец «Хавала», гражданин ближнего зарубежья, не поделил дорогу при перестроении с 32-летним уроженцем Северного Кавказа за рулем «Фольксваген Поло». Началась перепалка, за которой последовала драка. Досталось и автомобилям.
Официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На видеозаписи видно, что диалог длился недолго. Водитель «Поло» отвешивает оппоненту оплеуху, после чего мужчины сцепились. Их безуспешно пытается разнять выбежавшая из «Хавала» женщина. В какой-то момент водитель «Хавала» бьет домкратом по стеклам «Фольксвагена». В ответ водитель «Поло» таранит китайский кроссовер сзади.
Полицейские задержали конфликтующих и доставили в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка.