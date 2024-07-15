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    История девочки, избитой подростками на пустыре в Парголово, дошла до Бастрыкина. Глава СК затребовал доклад

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    1 комментарий

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту нападения группы подростков на 14-летнюю девочку, произошедшего на пустыре в Парголово в воскресенье, 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба СК.

    Поручение Бастрыкина дано исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову.

    Об инциденте подробно рассказывала «Фонтанка»: по предварительным данным, пострадавшая девочка живет в многодетной семье. Незадолго до произошедшего у матери её подруги пропали 4 тысячи рублей, и дочь женщины сразу подумала на свою подружку, с которой решила разобраться «по-своему». Вместе с друзьями она выманила девочку на пустырь, где поставила её на колени. Затем пошли удары по голове и телу, происходящее записывали на камеру.

    По заявлению отца девочки, подростки также отобрали у пострадавшей телефон.

    СК проводит проверку, чтобы установить признаки преступления, предусмотренные частью 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору. Проверку также проводят полиция и прокуратура.

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    Комментарии 1

    ixform15 Июл 2024 в 20:17
    кошмарные истории журнал покажет наш
    кошмарные истории в журнале ЕРАЛАШ
    +1−0
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