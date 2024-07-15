Во Флориде прекращено уголовное дело против Трампа об удержании секретных документов

Во Флориде 15 июля было закрыто уголовное дело против бывшего президента США Дональда Трампа о ненадлежащем обращении с секретными документами. Это стало известно из электронной базы инстанции. Сообщается, что судья Эйлин Кэннон прекратила дело, указав, что назначение специального прокурора Джека Смита было незаконным. Ее решение основывалось на том, что Конгресс не предоставил генпрокурору четкого полномочия назначать или обеспечивать финансирование специального прокурора Джека Смита, выступавшего обвинителем по делу Трампа, а его назначение нарушило конституцию. В производстве спецпрокурора Смита также находится и дело о штурме Капитолия 6 января 2021 года, по которому Трамп проходит обвиняемым в заговоре против государства, заговоре «против прав», заговоре с целью помешать официальной процедуре а также попытке помешать официальной процедуре.

Таким образом, окружным судьей было закрыто одно из четырех уголовных дел против Дональда Трампа. На этом фоне кандидат в президенты призвал прекратить и все оставшиеся уголовные преследования в его отношении. Речь идет о хранении экс-президентом США секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, 11 ящиков которых обнаружили в 2022 году: они хранились без должной охраны, а некоторые из них Трамп показывал журналисту во время интервью. Обвинение Дональду Трампу было предъявлено по 38 пунктам. Трамп, впрочем, отказался признать себя виновным в ненадлежащем хранении у себя секретных материалов Белого дома и препятствовании правосудию.

Дело о незаконном хранении секретных документов, по утверждению CNN, считалось самым «веским» из всех возбужденных в отношении Трампа дел.

