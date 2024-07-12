Агрессивный водитель каршеринга напал на сотрудников ДПС в Петербурге и стал фигурантом сразу трех уголовных дел

Сотрудники Дорожно-патрульной службы (ДПС) 12 июля остановили каршеринговый автомобиль для проверки документов у водителя, однако тот в ответ начал вести себя агрессивно и напал на одного из сотрудников. Об этом инциденте подробно рассказал телеграм-канал «Петербургская полиция».
По информации канала, внешние признаки свидетельствовали о том, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, он всё время пытался спрятать подальше свою наплечную сумку, что привлекло внимание инспекторов ДПС. Автоинспекторы попросили водителя выйти из машины и показать содержимое сумки.
официальный аккаунт
Однако водитель продолжил вести себя неадекватно, как сообщается в публикации, и набросился на одного из сотрудников ДПС. После этого он был задержан, а содержимое сумки изучено инспекторами.
Как выяснилось, в сумке
Водитель был помещен в изолятор временного содержания фигурантом сразу трех уголовных дел: применение насилия в отношении представителя власти, хранение наркотиков и повторное вождение в нетрезвом виде.