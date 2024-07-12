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    Агрессивный водитель каршеринга напал на сотрудников ДПС в Петербурге и стал фигурантом сразу трех уголовных дел

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    7 комментариев

    Сотрудники Дорожно-патрульной службы (ДПС) 12 июля остановили каршеринговый автомобиль для проверки документов у водителя, однако тот в ответ начал вести себя агрессивно и напал на одного из сотрудников. Об этом инциденте подробно рассказал телеграм-канал «Петербургская полиция».

    По информации канала, внешние признаки свидетельствовали о том, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, он всё время пытался спрятать подальше свою наплечную сумку, что привлекло внимание инспекторов ДПС. Автоинспекторы попросили водителя выйти из машины и показать содержимое сумки.

    официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Однако водитель продолжил вести себя неадекватно, как сообщается в публикации, и набросился на одного из сотрудников ДПС. После этого он был задержан, а содержимое сумки изучено инспекторами.

    Как выяснилось, в сумке 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии, ранее привлекавшегося за вождение в нетрезвом виде и лишенного прав, оказались наркотические вещества: целых четыре свертка из фольги с гашишем и мефедроном.

    Водитель был помещен в изолятор временного содержания фигурантом сразу трех уголовных дел: применение насилия в отношении представителя власти, хранение наркотиков и повторное вождение в нетрезвом виде.

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    Водитель каршерингаЗадержаниеНападение на инспектораДПСНаркотикиВождение в нетрезвом виде
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    Комментарии 7

    firma12 Июл 2024 в 17:53
    Классное видео, чётко всё видно
    +1−0
    Zнаворотник12 Июл 2024 в 17:30
    шерсти так вольготно никогда не жилось в городах славянских, молодец несмываемый...
    +0−1
    sysh12 Июл 2024 в 17:29
    Так подскажите ему,пусть извинится на камеру и свободен для новых подвигов.
    +1−0
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