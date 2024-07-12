Третьеклассник угодил под машину, переезжая дорогу на самокате в Новоселье

Полиция устанавливает обстоятельства наезда на ребенка в Ломоносовском районе Ленобласти. Он пересекал дорогу по «зебре», но не спешившись с самоката.



ДТП случилось в 19:55 10 июля у дома 10/5 по Невской улице в поселке Новоселье, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 12 июля. 39-летняя местная жительница, поворачивая на своем Chevrolet Lanos с Адмиралтейской улицы налево на Невскую, сбила 10-летнего мальчика, который переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на механическом самокате.

В результате ДТП третьеклассник получил перелом позвонка, ушиб грудной клетки и другие ушибы. Мальчика доставили в больницу в состоянии средней тяжести, а после оказания помощи его забрали родители. Дорогу он пересекал без их сопровождения.