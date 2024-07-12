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    Третьеклассник угодил под машину, переезжая дорогу на самокате в Новоселье

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    18 комментариев

    Полиция устанавливает обстоятельства наезда на ребенка в Ломоносовском районе Ленобласти. Он пересекал дорогу по «зебре», но не спешившись с самоката.

    ДТП случилось в 19:55 10 июля у дома 10/5 по Невской улице в поселке Новоселье, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 12 июля. 39-летняя местная жительница, поворачивая на своем Chevrolet Lanos с Адмиралтейской улицы налево на Невскую, сбила 10-летнего мальчика, который переезжал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на механическом самокате.

    В результате ДТП третьеклассник получил перелом позвонка, ушиб грудной клетки и другие ушибы. Мальчика доставили в больницу в состоянии средней тяжести, а после оказания помощи его забрали родители. Дорогу он пересекал без их сопровождения.

    По факту ДТП ведется проверка. Как стало известно «Фонтанке», автомобилистка в 2024 году за нарушения ПДД привлекалась к административной ответственности трижды: за превышение скорости, непристегнутый ремень и оставление места ДТП без серьезных последствий.

    Вечером того же дня под колеса автомобиля попал еще один ребенок на самокате. 11-летняя школьница каталась на самокате в Стрельне, выехала на проезжую часть и угодила под грузовик. Сообщалось, что в больницу ее увезли в состоянии средней тяжести.

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    Комментарии 18

    28030352912 Июл 2024 в 11:59
    За такой наезд на пешехода, с причинением вреда здоровью, 39-летняя местная жительница должна походить без ВУ, для ума.
    +1−2
    tutukata12 Июл 2024 в 11:55
    всех, кто написал про нарушение ПДД ребенком на самокате без мотора, срочно на пересдачу правил)))
    ситуация, когда 97% водителей не читали даже самый первый раздел основного закона своей страны о дорожном движении - это полная катастрофа. из-за этого тысячи людей либо убиваются сами, либо убивают других и переполняют колонии(((
    А теперь сама массово не выученная матчасть:
    "Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие средство индивидуальной мобильности, велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, (!!!) самокаты (!!!) и иные аналогичные средства.
    +1−0
    Абрикосов12 Июл 2024 в 11:29
    виноваты родители не объяснившие как надо правильно кататься на самокате.
    а в целом самокаты - ЗЛО!!!
    +3−2
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