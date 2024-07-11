Грузовик сбил пятиклассницу на самокате в Стрельне

Полиция выясняет обстоятельства аварии в Петродворцовом районе Петербурга, в результате которой травмы получила школьница. Об этом стало известно «Фонтанке» 11 июля.

По предварительным данным, 11-летняя школьница каталась на самокате по Стрельнинской улице и выехала на проезжую часть. Избежать столкновения с ней не удалось 43-летнему водителю MAN.

Родителей с девочкой не было. Она поступила в больницу в состоянии средней степени тяжести с ушибами и ссадинами.

Водитель — житель Ломоносовского района Ленобласти. В этом году на нарушении правил дорожного движения он не попадался.