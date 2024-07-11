    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, вос

    769мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.86eur95.32

    Грузовик сбил пятиклассницу на самокате в Стрельне

    1840
    8 комментариев

    Полиция выясняет обстоятельства аварии в Петродворцовом районе Петербурга, в результате которой травмы получила школьница. Об этом стало известно «Фонтанке» 11 июля.

    По предварительным данным, 11-летняя школьница каталась на самокате по Стрельнинской улице и выехала на проезжую часть. Избежать столкновения с ней не удалось 43-летнему водителю MAN.

    Родителей с девочкой не было. Она поступила в больницу в состоянии средней степени тяжести с ушибами и ссадинами.

    Водитель — житель Ломоносовского района Ленобласти. В этом году на нарушении правил дорожного движения он не попадался.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с ребенкомДТП с самокатомДТП в Петербурге
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    Suzanna Venegrettova11 Июл 2024 в 09:58
    Водителя в тюрьму
    +2−6
    Slava_Rossii211 Июл 2024 в 09:32
    Не грузовик сбил, а девочка попала под грузовик. Водитель пусть взыскивает с родителей за моральный вред.
    +7−3
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close