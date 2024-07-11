    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-в

    766мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.86eur95.32

    CNN: Разведка США предотвратила покушение на главу оборонного концерна Rheinmetall. Компания поставляет оружие Украине

    233
    1 комментарий

    Немецкие спецслужбы предотвратили покушение на главу оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом 11 июля пишет CNN, ссылаясь на пять источников среди американских и других западных чиновников.

    По версии издания, информацию о готовящемся нападении на Паппергера немецким коллегам предоставила разведка США, что позволило вовремя усилить охрану руководителя концерна и избежать убийства несмотря на то, что план покушения был «хорошо подготовлен».

    Не приводя никаких доказательств и подробностей, CNN утверждает, что «заговор с целью убийства Паппергера» был организован Россией.

    «Паппергер был очевидной целью: его компания, Rheinmetall, является крупнейшим и самым успешным немецким производителем жизненно важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые поставляются в Украину», пишут авторы статьи. «Компания открывает завод по производству бронетехники в Украине», — добавляют они. Этот факт якобы вызывает серьезную обеспокоенность у российских властей. Над тем, что изменилось бы со смертью Паппергера, авторы статьи голову не ломают.

    Впрочем, издание все же отмечает, что детали планируемого убийства остались неизвестны: кто и как собирался это сделать, и в чем заключался непосредственно сам план. Единственным мотивом CNN предлагает запугивание «руководителей оборонной промышленности по всей Европе», оказывающих военную поддержку Украины.

    Издание обратилось за комментариями в посольство Германии в Вашингтоне, в российское посольство в Вашингтоне и к пресс-секретарю Rheinmetall Оливеру Хоффману, но ответов пока не последовало.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    RheinmetallПокушениеСпецслужбыАрмин Паппергер
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    vk578453211 Июл 2024 в 20:45
    как будто если главу какого нибудь предприятия устранить то предприятие выпускать продукцию перестанет. клованы
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close