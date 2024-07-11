CNN: Разведка США предотвратила покушение на главу оборонного концерна Rheinmetall. Компания поставляет оружие Украине

Немецкие спецслужбы предотвратили покушение на главу оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом 11 июля пишет CNN, ссылаясь на пять источников среди американских и других западных чиновников.
По версии издания, информацию о готовящемся нападении на Паппергера немецким коллегам предоставила разведка США, что позволило вовремя усилить охрану руководителя концерна и избежать убийства несмотря на то, что план покушения был «хорошо подготовлен».
Не приводя никаких доказательств и подробностей, CNN утверждает, что «заговор с целью убийства Паппергера» был организован Россией.
«Паппергер был очевидной целью: его компания, Rheinmetall, является крупнейшим и самым успешным немецким производителем жизненно важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые поставляются в Украину», пишут авторы статьи. «Компания открывает завод по производству бронетехники в Украине», — добавляют они. Этот факт якобы вызывает серьезную обеспокоенность у российских властей. Над тем, что изменилось бы со смертью Паппергера, авторы статьи голову не ломают.
Впрочем, издание все же отмечает, что детали планируемого убийства остались неизвестны: кто и как собирался это сделать, и в чем заключался непосредственно сам план. Единственным мотивом CNN предлагает запугивание «руководителей оборонной промышленности по всей Европе», оказывающих военную поддержку Украины.
Издание обратилось за комментариями в посольство Германии в Вашингтоне, в российское посольство в Вашингтоне и к пресс-секретарю Rheinmetall Оливеру Хоффману, но ответов пока не последовало.