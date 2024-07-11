CNN: Разведка США предотвратила покушение на главу оборонного концерна Rheinmetall. Компания поставляет оружие Украине

Немецкие спецслужбы предотвратили покушение на главу оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом 11 июля пишет CNN, ссылаясь на пять источников среди американских и других западных чиновников.

По версии издания, информацию о готовящемся нападении на Паппергера немецким коллегам предоставила разведка США, что позволило вовремя усилить охрану руководителя концерна и избежать убийства несмотря на то, что план покушения был «хорошо подготовлен».

Не приводя никаких доказательств и подробностей, CNN утверждает, что «заговор с целью убийства Паппергера» был организован Россией.