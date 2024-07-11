Суд в Москве приговорил Леонида Гозмана* к восьми с половиной годам колонии. Заочно

Гагаринский районный суд Москвы 11 июля заочно приговорил политика Леонида Гозмана к восьми годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима. Информация о приговоре появилась в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
Общественный деятель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
Суд также на четыре года после освобождения лишил Гозмана права вести соцсети и заниматься администрированием сайтов.
Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Гозмана Леонида Яковлевича на территорию России, либо с момента его задержания на территории РФ, сказано в пресс-релизе. В сентябре 2022 года адвокат Гозмана сообщил, что политик уехал в Израиль вскоре после двух административных арестов.
* Признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.