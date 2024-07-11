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    Суд в Москве приговорил Леонида Гозмана* к восьми с половиной годам колонии. Заочно

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    18 комментариев

    Гагаринский районный суд Москвы 11 июля заочно приговорил политика Леонида Гозмана к восьми годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима. Информация о приговоре появилась в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

    Общественный деятель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России (так называемые «фейки об армии»). По версии следствия, Гозман разместил ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации в апреле 2022 года.

    Суд также на четыре года после освобождения лишил Гозмана права вести соцсети и заниматься администрированием сайтов.

    Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Гозмана Леонида Яковлевича на территорию России, либо с момента его задержания на территории РФ, сказано в пресс-релизе. В сентябре 2022 года адвокат Гозмана сообщил, что политик уехал в Израиль вскоре после двух административных арестов.

    * Признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

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    Леонид ГозманПриговорФейки об армии
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    Комментарии 18

    VKuser17419822111 Июл 2024 в 19:01
    Надо конфисковать все оставшееся у него в России и существо! И поделить!
    +0−0
    VKuser17419822111 Июл 2024 в 18:58
    Теперь победим!
    +2−0
    27732961111 Июл 2024 в 18:58
    Видимо, Песков Гозмана предупредил, чтобы тот уехал, а теперь ищи в поле
    +0−0
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