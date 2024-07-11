    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    3 м/с, ю-в

    764мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.99eur95.68

    Пострадавший от нападения с топором в «Ленте» остается в больнице. Список травм внушительный

    3445
    5 комментариев

    Состояние сотрудника «Ленты», который, предположительно, получил множественные удары топором по голове на работе от ревнивого мужа своей коллеги, остается средней степени тяжести. Об этом 11 июля стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, мужчина прооперирован, сейчас его перевели в Александровскую больницу. У пострадавшего зафиксировали множество травм, среди которых — открытая черепно-мозговая, контузионно-геморрагические очаги, субарахноидальное кровоизлияние, открытые проникающие ранения черепа и перелом нижней челюсти.

    Как ранее писала «Фонтанка», 6 июля неизвестный забежал в одно из помещений гипермаркета «Лента» на Планерной улице и нанес не менее девяти ударов топором по голове одному из сотрудников. По версии следствия, нападавший приревновал свою супругу к коллеге.

    «Фонтанка.ру»

    Ревнивец арестован, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Помимо этого, нападавшего привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. «Фонтанка» писала, что нападавший ранее служил в мотострелковых войсках.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛентаТопор
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    28027910911 Июл 2024 в 22:02
    Не еви где живёшь.., не живи где евёшь..!!!
    +0−0
    firma11 Июл 2024 в 21:37
    «Фонтанка» писала, что нападавший служил в мотострелковых войсках. А ещё писала что он недавно вернулся со СВО, чего никогда не было
    +0−0
    ixform11 Июл 2024 в 21:36
    не возжелай жены ближнего твоего
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close