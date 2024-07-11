Пострадавший от нападения с топором в «Ленте» остается в больнице. Список травм внушительный

Состояние сотрудника «Ленты», который, предположительно, получил множественные удары топором по голове на работе от ревнивого мужа своей коллеги, остается средней степени тяжести. Об этом 11 июля стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, мужчина прооперирован, сейчас его перевели в Александровскую больницу. У пострадавшего зафиксировали множество травм, среди которых — открытая черепно-мозговая, контузионно-геморрагические очаги, субарахноидальное кровоизлияние, открытые проникающие ранения черепа и перелом нижней челюсти.