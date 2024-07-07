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    Появилось видео нападения с топором в «Ленте». Подозреваемый — бывший военный, который не был на СВО

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    Напавший на сотрудника гипермаркета «Лента» на Планерной улице мог быть бывшим военнослужащим мотострелковых войск, который не участвовал в специальной военной операции. Об этом 7 июля стало известно «Фонтанке».

    В пресс-службе «Ленты» подтвердили «Фонтанке» нападение на сотрудника магазина и рассказали о его состоянии здоровья. «Пострадавший находится в больнице, состояние стабильное, рисков для жизни нет», — сообщили представители гипермаркета.

    «Фонтанка.ру»

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что вчера около 21 часа на 30-летнего сотрудника «Ленты» с топором напал 42-летний безработный. Следственный комитет Приморского района расследует уголовное дело по статье о покушении на убийство (30, 105 УК РФ). Причина конфликта устанавливается. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчина задержан, в отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ).

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