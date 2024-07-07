Появилось видео нападения с топором в «Ленте». Подозреваемый — бывший военный, который не был на СВО

Напавший на сотрудника гипермаркета «Лента» на Планерной улице мог быть бывшим военнослужащим мотострелковых войск, который не участвовал в специальной военной операции. Об этом 7 июля стало известно «Фонтанке».

В пресс-службе «Ленты» подтвердили «Фонтанке» нападение на сотрудника магазина и рассказали о его состоянии здоровья. «Пострадавший находится в больнице, состояние стабильное, рисков для жизни нет», — сообщили представители гипермаркета.