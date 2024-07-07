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    Вернувшийся с СВО петербуржец напал с топором на покупателя в гипермаркете на Планерной

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    Мужчина ударил по голове топором покупателя в гипермаркете «Лента» на Планерной улице в Петербурге. Предположительно, нападал вернувшийся из зоны специальной военной операции 42-летний местный житель, об этом 7 июля стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, инцидент произошел накануне около 21 часов, прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что 42-летний безработный нанес множественные удары по голове топором 30-летнему жителю Самарской области. Пострадавшего увезли его в 3-ю городскую больницу в тяжелом состоянии.

    В отношении подозреваемого составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Преступление расследует Следственный комитет Приморского района, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (30., 105 УК РФ). Причина конфликта устанавливается.

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