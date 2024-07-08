Суд арестовал петербуржца, напавшего с топором на сотрудника «Ленты»

Приморский районный суд арестовал на два месяца 42-летнего Павла Кукуляка, который на прошлых выходных напал на одного из сотрудников «Ленты». Об этом 8 июля сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Прокуратура г. Санкт-Петербурга
По версии следствия, 6 июля мужчина забежал в одно из помещений гипермаркета «Лента» на Планерной улице и нанес не менее девяти ударов топором по голове одному из сотрудников. СК подозревает, что виной тому стала ревность.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Помимо этого полиция составила административный протокол о мелком хулиганстве.
«Фонтанка» писала, что нападавший — в прошлом военный, проходивший службу в мотострелковых войсках.
«Фонтанка.ру»
Пострадавший до сих пор находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое.