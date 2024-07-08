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    Суд арестовал петербуржца, напавшего с топором на сотрудника «Ленты»

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    3 комментария

    Приморский районный суд арестовал на два месяца 42-летнего Павла Кукуляка, который на прошлых выходных напал на одного из сотрудников «Ленты». Об этом 8 июля сообщает пресс-служба прокуратуры города.

    Прокуратура г. Санкт-Петербурга

    По версии следствия, 6 июля мужчина забежал в одно из помещений гипермаркета «Лента» на Планерной улице и нанес не менее девяти ударов топором по голове одному из сотрудников. СК подозревает, что виной тому стала ревность.

    Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Помимо этого полиция составила административный протокол о мелком хулиганстве.

    «Фонтанка» писала, что нападавший — в прошлом военный, проходивший службу в мотострелковых войсках.

    «Фонтанка.ру»

    Пострадавший до сих пор находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое.

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    Комментарии 3

    Local08 Июл 2024 в 20:38
    Что ж его так переклинило?
    +0−0
    Akabos08 Июл 2024 в 20:32
    За что арестовали?
    В церкви не плясал, ценники не менял, про воблу не говорил, стаканчики не разбрасывал?!
    Чего прицепились?!
    Классик же звал в топору! Вот, он и схватился! Топор - традиция! Скрепа!
    +0−0
    ixform08 Июл 2024 в 19:56
    нужно обязать работодателя застраховать своих сотрудников в Сбербанке чтобы если вдруг им нанесут семь ударов топором по голове то они получили не только выплату по травме но и приз и ачиву железный череп
    +0−0
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