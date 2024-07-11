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    Во Франции начался пожар в Руанском соборе. Горит шпиль здания

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    14 комментариев

    В Руанском соборе Франции начался пожар. Горит шпиль здания. О происшествии 11 июля сообщает французский телеканал BFMTV.

    О пожаре в своих соцсетях сообщил мэр города Николя Мейер-Россиньоль. Он уточнил, что все силы и средства брошены сейчас на тушение собора. BFMTV со ссылкой на главного архитектора исторических памятников Ричарда Дюпла пишет, что на шпиле шли строительные работы. Сооружения для этих работ осложняют тушение огня.

    Полиция огородила весь периметр вокруг собора, чтобы спасательные службы беспрепятственно к нему подъезжали. Трамваи также перенаправили по путям объезда. Из самого здания эвакуировали всех людей.

    На месте происшествия работают 63 пожарных и 33 единицы техники. Развернута специальная лестница, чтобы добраться до шпиля собора.

    В начале июня во Франции произошло возгорание в Версале.

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    Руанский соборПожарФранция
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    Комментарии 14

    Кот Ученый11 Июл 2024 в 15:40
    Шпиль горит?? Ну все, теперь опять будут искать Петрова с Башировым искать...
    +0−1
    Dmitriy900011 Июл 2024 в 15:32
    Очень нужен мем с граблями в качестве иллюстрации. Они там необучаемые
    +0−0
    Zdobsi11 Июл 2024 в 15:28
    Красивый собор. Очень жаль, что французы не берегут свои культурные ценности .
    +2−0
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