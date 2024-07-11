Во Франции начался пожар в Руанском соборе. Горит шпиль здания

В Руанском соборе Франции начался пожар. Горит шпиль здания. О происшествии 11 июля сообщает французский телеканал BFMTV.
О пожаре в своих соцсетях сообщил мэр города Николя Мейер-Россиньоль. Он уточнил, что все силы и средства брошены сейчас на тушение собора. BFMTV со ссылкой на главного архитектора исторических памятников Ричарда Дюпла пишет, что на шпиле шли строительные работы. Сооружения для этих работ осложняют тушение огня.
Полиция огородила весь периметр вокруг собора, чтобы спасательные службы беспрепятственно к нему подъезжали. Трамваи также перенаправили по путям объезда. Из самого здания эвакуировали всех людей.
На месте происшествия работают 63 пожарных и 33 единицы техники. Развернута специальная лестница, чтобы добраться до шпиля собора.
В начале июня во Франции произошло возгорание в Версале.