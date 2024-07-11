СК проводит проверку в отношении адвоката Аграновского по просьбе арестованного генерала Попова

Комментарии адвоката Дмитрия Аграновского по делу генерал-майора Ивана Попова стали поводом для проверки. О ней попросил подследственный, сообщает ТАСС 11 июля.
По словам защитника Попова Сергея Буйновского, поводом для проверки послужило заявление Попова. Он просит рассмотреть комментарии адвоката на предмет состава уголовного дела. В частности, Аграновский говорил, что наказание Попову может быть смягчено, если будет найден источник слива секретных данным Украине — по этому поводу Попов подавал отдельное заявление о госизмене. При этом генерал вовсе не признает вину.
«Иван Попов подал заявление с просьбой возбудить СК уголовное дело в отношении Аграновского, который не является его адвокатом, не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством», — пояснил на предмет чего проверяют адвоката Буйновский. Он также добавил, что настоящие защитники генерала дали подписку о неразглашении и комментировать по делу ничего не могут.