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    СК проводит проверку в отношении адвоката Аграновского по просьбе арестованного генерала Попова

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    Комментарии адвоката Дмитрия Аграновского по делу генерал-майора Ивана Попова стали поводом для проверки. О ней попросил подследственный, сообщает ТАСС 11 июля.

    По словам защитника Попова Сергея Буйновского, поводом для проверки послужило заявление Попова. Он просит рассмотреть комментарии адвоката на предмет состава уголовного дела. В частности, Аграновский говорил, что наказание Попову может быть смягчено, если будет найден источник слива секретных данным Украине — по этому поводу Попов подавал отдельное заявление о госизмене. При этом генерал вовсе не признает вину.

    «Иван Попов подал заявление с просьбой возбудить СК уголовное дело в отношении Аграновского, который не является его адвокатом, не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством», — пояснил на предмет чего проверяют адвоката Буйновский. Он также добавил, что настоящие защитники генерала дали подписку о неразглашении и комментировать по делу ничего не могут.

    Генерал-майор был арестован в РФ, о чем стало известно 21 мая 2024 года. По версии следствия, Иван Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области как гумпомощь для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

    Его имя стало известно широкой публике в прошлом году, когда Попова отстранили от командования после доклада о проблемах в армии.

    Ранее сообщалось, что Попов обвиняется также в служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан — 292 УК РФ.

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