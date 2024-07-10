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    «Бандита накормите?» Любитель компота оставил письмо с угрозами в выборгском кафе

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    2 комментария

    Необычный посетитель напугал сотрудников кафе в Ленобласти. Заказанную еду мужчина оставил нетронутой, а к ней приложил письмо и угрозы.

    Днем 10 июля в полицию Выборгского района обратилась женщина и рассказала о странном посетителе кафе, стало известно «Фонтанке». По ее словам, разговор мужчина начал с вопроса «Бандита накормите?» Сотрудники не растерялись и предложили ему бизнес-ланч.

    Когда посетителю принесли заказ, он попросил еще один компот, а затем — бумажку, на которой принялся писать. В записке мужчина требовал 100 тысяч рублей у «Михаила Ивановича», а устно пригрозил взорвать кафе, если вопрос не будет решен в течение трех дней.

    Заказанную еду посетитель есть не стал, на вопрос, кто он, ответил грубостью, и ушел.

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    Комментарии 2

    ixform10 Июл 2024 в 23:39
    нужно было всадить в него шесть пуль а потом сдуть дымок с вертикально поднятого ствола револьвера
    +1−1
    avtech10 Июл 2024 в 23:36
    да это элита зарабатывает
    +1−1
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