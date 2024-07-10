«Бандита накормите?» Любитель компота оставил письмо с угрозами в выборгском кафе

Необычный посетитель напугал сотрудников кафе в Ленобласти. Заказанную еду мужчина оставил нетронутой, а к ней приложил письмо и угрозы.



Днем 10 июля в полицию Выборгского района обратилась женщина и рассказала о странном посетителе кафе, стало известно «Фонтанке». По ее словам, разговор мужчина начал с вопроса «Бандита накормите?» Сотрудники не растерялись и предложили ему бизнес-ланч.

Когда посетителю принесли заказ, он попросил еще один компот, а затем — бумажку, на которой принялся писать. В записке мужчина требовал 100 тысяч рублей у «Михаила Ивановича», а устно пригрозил взорвать кафе, если вопрос не будет решен в течение трех дней.