    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    769мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88eur95.34

    Губернатор Белгородской области показал видео с места обстрела в Шебекино. Раненых уже стало больше

    1337
    2 комментария

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем 10 июля прибыл в Шебекино на место обстрела вместе с главой городского округа Владимиром Ждановым. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

    официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области

    Гладков также отметил, что количество пострадавших в результате обстрела выросло — если ранее было известно о семи, то теперь их стало уже девять. Ранены были мужчина и его 12-летний сын, оказавшиеся на парковке в тот момент, когда в стоящую рядом машину попал снаряд. С осколочными ранениями поясничного отдела они обратились в больницу, где обоим оказали медицинскую помощь; после этого отца отпустили домой, а ребенка было решено перевезти в детскую областную клиническую больницу.

    По словам Гладкова, в Шебекино достаточно много разрушений и поврежденных автомобилей. Губернатор приходит к выводу, что «везде на входе в магазины нужно ставить заграждения из бетонных блоков или из мешков с песком: это позволяет защищать людей от осколков снарядов и стекол, которые разлетаются во время взрывов».

    На настоящий момент известно о смерти одного человека в результате последнего обстрела Шебекино.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Обстрел ШебекиноВячеслав ГладковРаненые
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    VKuser17419822110 Июл 2024 в 18:59
    Трудная у человека работа... приехал, сфотографировался, сказал глупость и уехал..... никто не скажет, что не руководил.....
    +2−0
    ixform10 Июл 2024 в 18:50
    По легенде бойових бджолей могут победить чоловикоподобные роботы
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close