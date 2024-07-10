Губернатор Белгородской области показал видео с места обстрела в Шебекино. Раненых уже стало больше

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем 10 июля прибыл в Шебекино на место обстрела вместе с главой городского округа Владимиром Ждановым. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области
Гладков также отметил, что количество пострадавших в результате обстрела выросло — если ранее было известно о семи, то теперь их стало уже девять. Ранены были мужчина и его
По словам Гладкова, в Шебекино достаточно много разрушений и поврежденных автомобилей. Губернатор приходит к выводу, что «везде на входе в магазины нужно ставить заграждения из бетонных блоков или из мешков с песком: это позволяет защищать людей от осколков снарядов и стекол, которые разлетаются во время взрывов».
На настоящий момент известно о смерти одного человека в результате последнего обстрела Шебекино.