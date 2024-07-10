В Петербурге продадут здание первого Ленинградского телецентра рядом с дачей Громова

Госкорпорация «ДОМ.РФ» продаст с торгов здание, в котором ранее располагалось управление филиала «Российской телевизионной и радиовещательной сети» на улице Академика Павлова, 13а .



Как следует из протокола, здание будет изъято из управления ФГУП «РТРС». Предприятие получит половину от вырученной суммы, еще четверть отойдет «Фонду развития территорий».

Двухэтажное здание было построено в 1877 году. В июне 1938 года в здании начал работать первый опытный Ленинградский телецентр, который имел всего одну студию.