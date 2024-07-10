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    В Петербурге продадут здание первого Ленинградского телецентра рядом с дачей Громова

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    8 комментариев

    Госкорпорация «ДОМ.РФ» продаст с торгов здание, в котором ранее располагалось управление филиала «Российской телевизионной и радиовещательной сети» на улице Академика Павлова, 13а.

    Как следует из протокола, здание будет изъято из управления ФГУП «РТРС». Предприятие получит половину от вырученной суммы, еще четверть отойдет «Фонду развития территорий».

    Двухэтажное здание было построено в 1877 году. В июне 1938 года в здании начал работать первый опытный Ленинградский телецентр, который имел всего одну студию.

    Здание фасадом выходит на улицу Академика Павлова, но фактически расположено в Лопухинском саду и примыкает к знаменитой даче Громова. Дача — редкий образец деревянного зодчества — дачи середины XIX века, памятник, который был полностью отреставрирован несколько лет назад.

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    Продажа здания
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    Комментарии 8

    radon10 Июл 2024 в 18:48
    Есть совесть?
    +2−0
    Дондигидон10 Июл 2024 в 18:10
    Дачу в Комарово, рядом с гением, никто не продаёт?
    +0−0
    11111111111111810 Июл 2024 в 17:56
    Пропал калабуховский дом!
    +3−0
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