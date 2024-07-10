Операция «Индексация», или Много шума из ничего

Пришлось воспользоваться заимствованием у «Вильяма нашего Шекспира», поскольку подписание президентом РФ 8 июля Федерального закона № 173-ФЗ «О возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров» породило явно завышенные ожидания. Многие подумали, что с 2025 г. пенсия работающих пенсионеров сравняется с пенсией неработающих, как это было до 2016 г. Однако тут уместно вспомнить про «индейскую народную избу фигвам».

О чем, собственного говоря, речь? Проиллюстрирую это на примере двух условных граждан, скажем, на Пупкине и Дубкине. Им обоим исполнилось 60 лет 31.12.2015 г. и, следовательно, с 2016 г. они получили право на пенсию. Пупкин вышел на заслуженный отдых, а Дубкин продолжал работать. Допустим, что обоим начисли изначально пенсию в 20 тыс. (неплохая пенсия в 2016 г.). Однако со временем Дубкин стал замечать, что то, что ему приходит на карточку как пенсия, все более и более отстает от того, что приходит Пупкину.

«В чем тут дело?» — задумался над этим фактом Дубкин и стал концы искать. Начал он этот поиск с обращения к словам Дмитрия Медведева. Цитируем: «Но если человек все-таки работает, то мы должны сделать вывод, что он трудовую функцию утратил не полностью, и, стало быть, он восполняет какие-то свои дополнительные нужды за счет работы, у него есть силы работать. Тогда, наверное, справедливо было бы подумать о том, чтобы такая категория граждан у нас индексацию не получала, то есть те пенсионеры, которые ходят работать». И еще этот ответственный товарищ напомнил Дубкину, что в советское время работающие вообще пенсии не получали. О великий, могучий Советский Союз!

Далее Дубкин, будучи человеком дотошным, выяснил, что пенсия, назначенная ему с Пупкиным с 2016 г., рассчитывалась так: у каждого из них было определенное количество баллов и каждый весил определенную сумму в рублях. Далее возьмем цифры условные, отличающиеся от реальных, для удобства подсчета и иллюстрации. Итак, было у него с Пупкиным по 100 баллов на каждого и, скажем, весил каждый балл по 120 руб. Итого по 12 000 на брата. Но была еще и фиксированная выплата. Это так называемая базовая пенсия. Предположим, 8000 руб. Итого и выходило по двадцать тысяч.

Поскольку Дубкин работал и платил все годы страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (тут так и хочется написать, как дурак, но делал это не он, а его работодатель, потому что по закону должен был), то баллы его страховой пенсии выросли к 2024 г., предположим, до 110. Выплачиваемая ему страховая пенсия увеличилась до 13 200. Вместе с базовой это составило 21 200 рублей.

А вот у Пупкина пенсия достигла, скажем, 31 200 руб. (примерно 10 тыс. — средняя разность сегодня между пенсиями работающих и неработающих). Почему? А просто потому, что любимое и почитаемое государство индексировало ему в каждом текущем году на поправочный коэффициент (по идее, равный индексу инфляции прошлого года) как сумму, выплачиваемую за каждый балл, так и базовую пенсию. Вот и накапало на 10 тыс. больше, чем у Дубкина.

На этом история не заканчивается. Позавидовал Пупкин Дубкину по той причине, что у последнего денег все-таки больше (пусть и пропадает он на работе по 8 часов с понедельника по пятницу), и решил быть умнее. Договорился выгуливать двух собак у хозяев в своем же доме. По 2 часа каждую с учетом мытья ног после прогулки, кормежки и т. п. В сумме получает 1400 руб. за 4 часа (допустим, с 12:00 до 16:00). Берет деньги кешем, никакие налоги и отчисления не платит (ведь он не Дубкин!). И в итоге имеет чистую прибавку к пенсии за 20 рабочих дней в месяц в 28 тыс. Итого всего вместе с пенсией на руки получает 59 200. Или 600 евро. Это больше, чем средняя пенсия в Польше в 2024 г. (560 евро). А ведь есть еще и разные льготы для пенсионеров, которыми работающий пенсионер воспользоваться просто физически не успевает.

А что же наш Дубкин? Предположим, получает он медианную зарплату по СПб (70 000). Но из нее у него удерживают 13 %, или 9 100 в месяц. Остается ему, таким образом, 60 900. Кроме того, его работодатель платит страховые взносы в размере 30 % от номинальной зарплаты, или 21 000 в месяц. Итого государству он приносит 30 100 руб. ежемесячно. Напомним, что его пенсия 21 200 руб. И что получается? Дубкин не только самоокупаемый, но и рентабельный пенсионер. Отдает государству почти на 10 тыс. больше, чем получает от него в виде пенсии.

Узнал Дубкин о левых доходах Пупкина и тоже позавидовал. Но тут индексация пенсий. Значит, буду пенсию получать как Пупкин! Стал вникать и чуть не заплакал. Оказывается, пенсию Пупкина он станет получать лишь тогда, когда завяжет полностью с официальной работой. А до тех пор ему окажут «великую милость»: скажем, коэффициент индексации правительство РФ установит в 8 %. Затем оно будет рассуждать так: пенсия Дубкина, если бы он не работал, должна была бы быть точно такая же, как у Пупкина, т. е. 31 200. Отсчитаем от нее 8 % и добавим к пенсии Дубкина. Итого у него получится 21 200 + 2 496 = 23 696. Если перейти от нашего условного примера к реальности, то средняя прибавка работающим пенсионерам окажется гораздо ниже. Вице-премьер России Татьяна Голикова прогнозирует ее в размере 1300 рублей. Осчастливят ею в 2025 году 7,87 млн. человек.

Целью индексации заявлено привлечение неработающих пенсионеров на рынок труда. Ладно бы правительство (с него, как говорится, взятки гладки), но и некоторые эксперты примерно то же говорят. Как бы работающие не разочаровались и не уволились. Хотя бы с целью перерасчета пенсий. Что они до сих пор и старались делать. Однако вернемся к нашим героям. Попросил Дубкин начальство уволить его для получения перерассчитанной пенсии, а спустя месяц-другой снова нанять. Но оно на это не пошло. Работай, мол, старый, и не дури. А так одна возня с тобой.

Посмотрел Дубкин в один из выходных вокруг: мир прекрасен! Я же, как последняя дубина, езжу каждый день на работу, да еще вынужденно в транспорте трусь по 2 часа в день. А весь мой доход на убитый для жизни час 60 900/200 (ежемесячная занятость, включая дорогу) = 305 руб. До пошли они все!!! Вот Пупкин получает 350 за чужих собак, никуда не ездит, все рядом и гуляет на свежем воздухе, что для здоровья полезно, да и свободного времени остается вагон.

Позвонил Дубкин Пупкину и попросил порекомендовать его собачникам для столь полезного занятия. Тем более что ставку за выгул обещали повысить, выгульщиков стало не хватать. А тем временем в правительстве недоумевают: пенсию проиндексировали, а они, гады, еще пуще прежнего увольняются. И с чего бы это! А вы как думаете?