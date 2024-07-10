«Ъ»: Полицейские взяли 5 млрд рублей за покровительство администратора криптобиржи

В Москве продолжается расследование дела об одной из самых крупных в истории полицейского ведомства взятке. Двух сотрудников Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России подозревают в получении 5 миллиардов рублей за покровительство администратора криптобиржи, сообщает 10 июля «Коммерсатъ».



По данным следствия, экс-начальник отделения по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий, Георгий Сатюков и его подчиненный Дмитрий Соколов покрывали администратора криптобиржи WEX Алексея Иванова. Последний в период с 2019 по 2021 год перевел полицейским около 2119 биткойнов. В то время сумма была эквивалентна 4,9 миллиарда рублей (сейчас выросла в два раза).