«Ъ»: Полицейские взяли 5 млрд рублей за покровительство администратора криптобиржи

В Москве продолжается расследование дела об одной из самых крупных в истории полицейского ведомства взятке. Двух сотрудников Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России подозревают в получении 5 миллиардов рублей за покровительство администратора криптобиржи, сообщает 10 июля «Коммерсатъ».
По данным следствия, экс-начальник отделения по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий, Георгий Сатюков и его подчиненный Дмитрий Соколов покрывали администратора криптобиржи WEX Алексея Иванова. Последний в период с 2019 по 2021 год перевел полицейским около 2119 биткойнов. В то время сумма была эквивалентна 4,9 миллиарда рублей (сейчас выросла в два раза).
Тем временем администратор был осужден за хищение у клиентов криптобиржи около 18 миллиардов рублей. Иванов попался на растрате криптовалюты (статья 160 УК РФ) и сдал своих покровителей. В итоге администратора приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима, штрафу в размере 500 тысяч рублей, ограничению свободы сроком на один год после отсидки. Также с него взыскали материальный ущерб в размере 18 миллиардов рублей.
В отношении двух полицейских осенью 2023 года возбудили уголовное дело по статьям за получение взятки (статья 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ). Кроме того, мужчин объявили в международный розыск. Они предположительно скрываются за рубежом. Также суды начали арестовывать активы полицейских. Речь идет о недвижимости, ценных бумагах, счетах в банках. Все имущество мужчины регистрировали на своих подруг и сожительниц.
Так, у одного из полицейских арестовали двухсотметровые апартаменты в ЖК «Алые паруса» в Москве. Стоимость недвижимости в этом комплексе начинается от 50 миллионов рублей. Также суд наложил обременения на квартиру в ЖК «Нежинский ковчег». Цены в этом ЖК также стартуют от 50 миллионов рублей. Кроме того, по данным «Ъ», подчиненный экс-начальника МВД владеет квартирой в самом высоком здании мира — башне «Бурдж-Халифа» в Дубае.
Ранее «Фонтанка» рассказала, как экс-руководителю следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы, 35-летнему майору юстиции Марату Тамбиеву вменяют десять эпизодов получения взяток, их сумма — более полутора миллионов долларов и 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей).