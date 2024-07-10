Петербург более женский, Ленобласть — мужская. Когда в России мужчин станет больше, чем женщин

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





То, что в России женщин больше, чем мужчин, — не новость уже больше века. Но в демографической статистике есть любопытный показатель — начиная с какого возраста женщин становится больше, чем мужчин, хотя последних, вообще-то, рождается больше. Как оказалось, в Ленобласти это происходит на 19 лет позже, чем в Петербурге. «Фонтанка» выяснила, в чем разница между регионами-соседями и при чем здесь алкоголизм.

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Женщины переезжают чаще, потому что меньше пьют По данным Росстата, возраст, начиная с которого женщин становится больше, чем мужчин, в Петербурге составляет всего 26 лет. Статистика Петростата за 2023 год еще печальнее. Так, среди 18–19-летних петербуржцев насчитывается 59,3 тысячи парней и 58,7 тысячи девушек, в возрастной группе 20–24 года — 175,3 тысячи против 153,7. Но уже к 25 годам женщины начинают мужчин обгонять: в возрастной группе 25–29 лет мужчин 136 тысяч, женщин — 145,6.

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К четвертому десятку женщин уже на 8% больше, чем мужчин, а к 45 годам эта разница доходит до 14,5%. В 50 численность женщин превышает мужскую на 18%, в 55 — на 29%. К пенсионному возрасту разница ожидаемо достигает 50–70% из-за ранней мужской смертности, а к 70 годам разница становится двукратной. Среди населения старше 70 лет в Петербурге в 2023 году насчитали 448 тысяч женщин и всего 196 тысяч мужчин.



Что примечательно, в Ленинградской области женщины начинают перегонять по количеству мужчин только к 45 годам — с поправкой на возрастную группу с 26 по 31 год, где женщин все-таки больше. Это второй результат «по старшинству» в России. В среднем по стране прекрасная половина человечества становится больше чем половиной в 30 лет. Так что Петербург выходит более «женским», чем в среднем по стране, а Ленобласть — «мужской».

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Демограф Алексей Ракша объясняет такую статистику особенностями рынка труда. В Ленобласти больше рабочих мест для мужчин: «на автозаводах и других предприятиях мужчины нужны больше». В Петербург же чаще переезжают из других регионов, а миграция в России в основном женская. На вопрос о том, почему женщины в стране переезжают охотнее, Алексей Ракша ответил: «Я думаю, потому что они меньше пьют».

Также причина кроется в специфике «женского» и «мужского» труда. «Рабочие места для женщин в основном, может быть, офисные, а они чаще располагаются в больших городах. У женщин больше необходимость переезжать. В то время как в каком-нибудь селе для всяких механизаторов-мужчин чаще есть рабочие места», — объяснил Алексей Ракша.

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За мужчинами — на Камчатку По подсчетам Алексея Ракши, в России преобладание женщин постепенно начинается в 30–40 лет, но в разных регионах эта граница двигается либо вверх, либо вниз. Чем крупнее город и чем он более миграционно привлекательный, тем больше там будет молодых женщин.



В относительно раннем возрасте женщины начинают перегонять мужчин по численности на Кавказе и в Центральной России. В лидерах — Адыгея, где начиная с 23 лет среди населения женщин становится больше, чем мужчин. В Карачаево-Черкессии и Ставропольском крае «переломный» возраст — 25 лет, в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Тыве и на Алтае — 26 лет, в Москве — 27, чуть больше, чем в Петербурге.

Долго мужчинам удается продержаться в лидерах по численности на Севере и на Дальнем Востоке, куда преимущественно едут работать вахтовики. Самым «мужским» регионом в России оказалась Чукотка — там женщин становится больше только к 48 годам. Чуть ниже эта граница в Магадане и Мордовии — 45 лет. К 43 годам женщины обгоняют мужчин в Калмыкии, Калужской области и Чечне, к 41 — в Коми.

«Мы уже век так живем» Причем изначально мужчин рождается больше: как отметил Алексей Ракша, соотношение полов при рождении, обусловленное биологией, — 105,5 мужчины на 100 женщин. По данным Росстата на 2024 год, в возрастной группе от 0 до 4 лет на тысячу мальчиков приходится 943 девочки в среднем по России. А дальше это соотношение сдвигается — и женщин становится больше. Виной тому, если не брать в расчет миграцию, — только мужская сверхсмертность.



«Петербург в этом смысле мало отличается от остальных. Высокая мужская смертность связана с их отношениями с алкоголем и курением. У нас в стране мужчины себя не берегут. Они более рискованные и более героические в плохом смысле», — считает Алексей Ракша.

Такая статистика в России сложилась исторически: женщин больше, чем мужчин, уже больше века. Причем статистика с 1926 года мало изменилась: по данным Росстата, тогда в стране 47% приходилось на мужчин, 53% — на женщин. В течение века, хотя численность населения выросла на целых 57,6%, соотношение полов менялось максимум на один процент — до 46% мужчин и 54% женщин, и в 2024 году таким и осталось.

Если когда-то неравенство полов по численности и влияло на экономику и рынок труда, то уж к нашему времени и экономика, и социальная сфера к преимущественно женской стране полностью адаптировались. «Мы уже к этому привыкли, это такое, наше российское свойство», — отметил Алексей Ракша.



По прогнозам демографа, в ближайшей перспективе тенденция не изменится. Вероятность перемен есть, но она достаточно призрачная, и возможна только в двух случаях. Первый — усиление миграции из других стран, которая в России все-таки больше мужская, чем женская. Второй, если иностранцы не поедут, связан в том числе с прекращением специальной военной операции.



«Если у нас также перестанет работать водочное лобби в государстве, если очень сильно поменяется социально-экономическое устройство, то, возможно, через пару-тройку десятилетий граница, с которой начинается превышение числа женщин над мужчинами, сдвинется куда-то в район 45–50 лет», — заключил Алексей Ракша.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»