«Симфония городских цехов» Губернаторского оркестра приходит на заводы Петербурга

Концерты академической музыки в исполнении Губернаторского симфонического оркестра под управлением Антона Лубченко пройдут в рамках фестиваля «Время, вперед!» на предприятиях Петербурга. Первое выступление состоялось 9 июля на заводе «Армалит», специализирующемся на разработке, производстве и испытаниях трубопроводной арматуры для судостроительной, нефте-, газодобывающей, химической и атомной отраслей промышленности.



В программе концерта из серии «Симфония городских цехов» было сочинение «Завод. Музыка машин» для оркестра, с партией «железного листа», написанное композитором Александром Мосоловым в 1928 году. Специально для выступления была оборудована сцена, расставлено около 1000 стульев в зрительном зале, установлены экраны и световое оборудование.

