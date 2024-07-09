«Симфония городских цехов» Губернаторского оркестра приходит на заводы Петербурга

Концерты академической музыки в исполнении Губернаторского симфонического оркестра под управлением Антона Лубченко пройдут в рамках фестиваля «Время, вперед!» на предприятиях Петербурга. Первое выступление состоялось 9 июля на заводе «Армалит», специализирующемся на разработке, производстве и испытаниях трубопроводной арматуры для судостроительной, нефте-, газодобывающей, химической и атомной отраслей промышленности.
В программе концерта из серии «Симфония городских цехов» было сочинение «Завод. Музыка машин» для оркестра, с партией «железного листа», написанное композитором Александром Мосоловым в 1928 году. Специально для выступления была оборудована сцена, расставлено около 1000 стульев в зрительном зале, установлены экраны и световое оборудование.
Другие мероприятия на заводах пройдут уже в ближайшие дни: 12 июля концерт пройдет на ОДК «Климов», 18 июля «Симфонию городских цехов» будет принимать Средне-Невский судостроительный завод. А в августе оркестр ждут на «Силовых машинах», Ленинградском механическом заводе
предоставлено организаторами
Эксперименты Александра Мосолова в области музыкального конструктивизма, созвучные творческим поискам