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    Музыка

    «Симфония городских цехов» Губернаторского оркестра приходит на заводы Петербурга

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    5 комментариев

    Концерты академической музыки в исполнении Губернаторского симфонического оркестра под управлением Антона Лубченко пройдут в рамках фестиваля «Время, вперед!» на предприятиях Петербурга. Первое выступление состоялось 9 июля на заводе «Армалит», специализирующемся на разработке, производстве и испытаниях трубопроводной арматуры для судостроительной, нефте-, газодобывающей, химической и атомной отраслей промышленности.

    В программе концерта из серии «Симфония городских цехов» было сочинение «Завод. Музыка машин» для оркестра, с партией «железного листа», написанное композитором Александром Мосоловым в 1928 году. Специально для выступления была оборудована сцена, расставлено около 1000 стульев в зрительном зале, установлены экраны и световое оборудование.

    Другие мероприятия на заводах пройдут уже в ближайшие дни: 12 июля концерт пройдет на ОДК «Климов», 18 июля «Симфонию городских цехов» будет принимать Средне-Невский судостроительный завод. А в августе оркестр ждут на «Силовых машинах», Ленинградском механическом заводе имени К. Либнехта, Обуховском и Кировском заводах. В программе выступлений — русская классика и музыка советского периода.

    предоставлено организаторами

    Эксперименты Александра Мосолова в области музыкального конструктивизма, созвучные творческим поискам 1920-х, стали объектом критики композитора, позже подвергшегося травле. В 1937 году он был обвинен в антисоветской пропаганде и приговорен к восьми годам заключения в Волголаг. Освобожден в 1938 году по ходатайству композиторов Глиэра и Мясковского, его педагогов в Московской консерватории, с лишением права на проживание в крупных городах. Многие сочинения Мосолова авангардного периода утрачены.

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    Комментарии 5

    y. l. g. 78709 Июл 2024 в 22:01
    Лучше бы пенсию потом, как у немцев, которые работали на заводах.
    +1−0
    Заливщик голосовых планок09 Июл 2024 в 22:00
    У Александра Дмитриевича ещё и оркестр перед Выборами(ТМ) появился?
    +0−0
    28206267509 Июл 2024 в 21:58
    Совсем сдурели?
    +0−0
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