Бывший советник президента РФ возглавил государственный музей Льва Толстого

Экс-советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой назначен генеральным директором Государственного музея имени Л.Н. Толстого. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в Минкультуры России.
Как отметили в пресс-службе, с 9 июля руководство музеем перешло в руки Владимиру Толстому, потомку знаменитого писателя, а также заслуженному работнику культуры. Приказ о назначении на должность генерального директора подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова познакомила коллектив с новым руководителем. При этом она подчеркнула, что приближается юбилей Льва Николаевича Толстого — в 2028 году исполнится 200 лет со дня рождения писателя. В честь этого подписали указ о масштабном праздновании юбилейной даты по всей стране. Особую роль в подготовке к празднованию сыграют толстовские музеи.
«Особая роль в подготовке юбилея, безусловно, будет принадлежать толстовским музеям. Учитывая это обстоятельство, Ольга Борисовна приняла решение предложить Владимиру Ильичу Толстому возглавить наш флагманский музей, хранящий наследие великого автора», — объяснила Харламова.
Тем не менее помимо руководства флагманским музеем новый гендиректор также будет отвечать за общую координацию подготовки всех юбилейных мероприятий, посвященных жизни и творчеству его прадеда Льва Толстого, в разных регионах страны. Кроме того, в его обязанности войдет и реставрация памятных мест, связанных с писателем, а также подготовка новых экспозиций.
«Теперь смогу все свои усилия направить на реализацию планов, связанных с грядущим юбилеем Льва Толстого», — ранее заявлял экс-советник президента.
В период с 2012-го по 2024 год Владимир Толстой занимал должность советника президента РФ Владимира Путина по вопросам культуры и искусства. В 2019 году Толстого назначили председателем Совета при президенте России по русскому языку.
21 мая 2024 года Владимир Толстой, праправнук писателя Льва Толстого, был освобожден и от должности советника президента России.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что Владимир Путин внес изменения в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ, утвержденный в 2018 году. Из опубликованного 22 мая указа следовало, что секретарем совета назначен Владимир Мединский, а Владимир Толстой исключен из состава.