Бывший советник президента РФ возглавил государственный музей Льва Толстого

Экс-советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой назначен генеральным директором Государственного музея имени Л.Н. Толстого. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в Минкультуры России.



Как отметили в пресс-службе, с 9 июля руководство музеем перешло в руки Владимиру Толстому, потомку знаменитого писателя, а также заслуженному работнику культуры. Приказ о назначении на должность генерального директора подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.



Директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова познакомила коллектив с новым руководителем. При этом она подчеркнула, что приближается юбилей Льва Николаевича Толстого — в 2028 году исполнится 200 лет со дня рождения писателя. В честь этого подписали указ о масштабном праздновании юбилейной даты по всей стране. Особую роль в подготовке к празднованию сыграют толстовские музеи.

