Эти 10 слов все используют неправильно. А вы знаете, что они значат?

Ученые подсчитали, что в голове человека хранится примерно 75 тысяч слов. Вот только пользуемся мы в обычной жизни далеко не всеми — бывает, заговоришь с человеком, а он, как Эллочка-людоедка, больше тридцати из себя выдавить не может. Для нашего теста мы нашли десять слов, которые вы точно слышали, но вот значение которых еще придется вспомнить — справитесь, ни разу не подглядывая в Google?