Ученые подсчитали, что в голове человека хранится примерно 75 тысяч слов. Вот только пользуемся мы в обычной жизни далеко не всеми — бывает, заговоришь с человеком, а он, как Эллочка-людоедка, больше тридцати из себя выдавить не может. Для нашего теста мы нашли десять слов, которые вы точно слышали, но вот значение которых еще придется вспомнить — справитесь, ни разу не подглядывая в Google?
Эти 10 слов все используют неправильно. А вы знаете, что они значат?
9 июля 2024, 19:39
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Многие слова вы увидели в первый раз. Надеемся, вы их запомните.
Некоторые слова вы знаете, но многие остаются загадкой.
Вы почти идеально прошли тест, но не все слова оказались знакомы.
Вы настоящий ходячий словарь!