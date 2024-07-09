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    Эти 10 слов все используют неправильно. А вы знаете, что они значат?

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    6 комментариев
    Разрешаем один раз за тест воспользоваться «помощью друга»
    Разрешаем один раз за тест воспользоваться «помощью друга»Коллаж: Юрий Скулыбердин / Городские порталы
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    Ученые подсчитали, что в голове человека хранится примерно 75 тысяч слов. Вот только пользуемся мы в обычной жизни далеко не всеми — бывает, заговоришь с человеком, а он, как Эллочка-людоедка, больше тридцати из себя выдавить не может. Для нашего теста мы нашли десять слов, которые вы точно слышали, но вот значение которых еще придется вспомнить — справитесь, ни разу не подглядывая в Google?

    Представим, что отправили вас в магазин за пюпитром, — что купите?

    Фразу «тянуть канитель» слышали многие, но вот что такое канитель, знают далеко не все. Что же это?

    Если человека называют сибаритом, это значит, что он...

    Сможете вспомнить, что значит слово «комильфо»?

    Есть такая настольная игра «Экивоки». А что значит само слово?

    Сможете вспомнить, конгениальный — это какой?

    Если о ком-то говорят, что этот человек — ваш визави, значит, он...

    Если ваш знакомый скажет: «Ого, какая шуфлядка!», значит, что он увидел?

    Догадаетесь, что значит «атараксия»?

    Ну и последнее: что такое пунт?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 слов все используют неправильно. А вы знаете, что они значат?

    Многие слова вы увидели в первый раз. Надеемся, вы их запомните.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 слов все используют неправильно. А вы знаете, что они значат?

    Некоторые слова вы знаете, но многие остаются загадкой.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 слов все используют неправильно. А вы знаете, что они значат?

    Вы почти идеально прошли тест, но не все слова оказались знакомы.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 слов все используют неправильно. А вы знаете, что они значат?

    Вы настоящий ходячий словарь!

    Поделитесь результатом

    Разрешаем один раз за тест воспользоваться «помощью друга»
    Разрешаем один раз за тест воспользоваться «помощью друга»Коллаж: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

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    Комментарии 6

    AGP09 Июл 2024 в 20:59
    Честно: 7/10 🤔
    +0−0
    27972866909 Июл 2024 в 20:30
    Шуфлядка - думала, девушка с низкой социальной ответственностью. Но это вообще так-то белорусской слово.
    +0−0
    triton197709 Июл 2024 в 20:20
    5 из 10))
    +0−0
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