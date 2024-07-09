Тысячи верующих, патриарх на вертолете, молитвы в унисон. Православные отмечают 20-летие возвращения Тихвинской иконы Божией Матери

Для всех православных верующих 20 лет назад произошло важное историческое событие. В Тихвинский монастырь вернулась чудотворная Тихвинская икона Божией Матери.



пресс-служба Ленинградской области

Сегодня, 9 июля, в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре празднуют возвращение святыни. В честь этого в Тихвин прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По свидетельству очевидцев, он прилетел на праздничную литургию на вертолете. Кроме того, поклониться святыне приехал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.



пресс-служба Ленинградской области

«С возвращением иконы многое изменилось и в жизни монастыря, и в жизни Тихвина. И потому сегодня хотел бы особо поздравить всех жителей города и Тихвинского района с этим знаменательным событием», — сказал Дрозденко.



Сейчас в монастыре собрались тысячи верующих со всех регионов России. Православные в унисон читают Иисусову молитву, молятся и радуются этому важному для страны событию.



пресс-служба Ленинградской области

Тихвинская икона Божией Матери была написана евангелистом Лукой в XIV веке. По преданиям, святыня сотворила множество чудес. Во время Великой Отечественной войны икону вынесли из монастыря, и до 1950 года она странствовала по миру. В течение почти 60 лет икона находилась в Свято-Троицком соборе в Чикаго. За реликвией на протяжении долгих лет следил архиепископ Рижский Иоанн. Он завещал, что икона может вернуться в Россию только в тот момент, когда Тихвинская обитель возродится. Это произошло 9 июля 2004 года.

