    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, ю-з

    767мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.17eur95.66

    Тысячи верующих, патриарх на вертолете, молитвы в унисон. Православные отмечают 20-летие возвращения Тихвинской иконы Божией Матери

    2750
    15 комментариев

    Для всех православных верующих 20 лет назад произошло важное историческое событие. В Тихвинский монастырь вернулась чудотворная Тихвинская икона Божией Матери.

    пресс-служба Ленинградской области

    Сегодня, 9 июля, в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре празднуют возвращение святыни. В честь этого в Тихвин прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По свидетельству очевидцев, он прилетел на праздничную литургию на вертолете. Кроме того, поклониться святыне приехал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

    пресс-служба Ленинградской области

    «С возвращением иконы многое изменилось и в жизни монастыря, и в жизни Тихвина. И потому сегодня хотел бы особо поздравить всех жителей города и Тихвинского района с этим знаменательным событием», — сказал Дрозденко.

    Сейчас в монастыре собрались тысячи верующих со всех регионов России. Православные в унисон читают Иисусову молитву, молятся и радуются этому важному для страны событию.

    пресс-служба Ленинградской области

    Тихвинская икона Божией Матери была написана евангелистом Лукой в XIV веке. По преданиям, святыня сотворила множество чудес. Во время Великой Отечественной войны икону вынесли из монастыря, и до 1950 года она странствовала по миру. В течение почти 60 лет икона находилась в Свято-Троицком соборе в Чикаго. За реликвией на протяжении долгих лет следил архиепископ Рижский Иоанн. Он завещал, что икона может вернуться в Россию только в тот момент, когда Тихвинская обитель возродится. Это произошло 9 июля 2004 года.

    9 июля, как писала «Фонтанка», из Петербурга в Тихвин запустили ретропоезд «Лахта». Дополнительный маршрут ввели в связи с большим наплывом верующих в Тихвин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПравославиеИконаПатриарх
    ЛАЙК2
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    мухомор09 Июл 2024 в 15:08
    Чего тут все на негативе?
    У этих ребят свой вайб. У них фестиваль.
    Кто-то едет на Нашествие, кто-то на ВК фест.
    У эти оупен-эйр в Тихвине.
    +0−0
    VKuser307241309 Июл 2024 в 15:07
    Слава богу, что всё это лечится, господа))
    +0−0
    y. l. g. 78709 Июл 2024 в 14:20
    Мда, и это мы тоже должны финансировать из своих налогов ???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
    +4−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close