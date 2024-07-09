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    Disney занялся продолжением «Дьявол носит Prada», режиссер и сценарист — те же

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    Компания Disney ведет разработку сценария сиквела успешной картины с Мерил Стрип, Энн Хэтуэй и Эмили Блант «Дьявол носит Prada» — сообщает 8 июля издание Variety.

    Вернутся ли звезды к своим ролям, пока неизвестно — еще недавно Хэтуэй отвечала со скепсисом на вопрос о том, возможно ли продолжение: по ее мнению, сейчас — пришла другая эпоха, цифровая, а сюжет этой картины построен вокруг материальных вещей. Однако уже ясно, что к своим обязанностям возвращаются режиссер Дэвид Френкель и сценарист Алин Брош Маккенна.

    По информации источников СМИ, в новой картине журнальный бизнес Миранды Пристли столкнется с финансовыми проблемами, и тогда ей придется обратиться за рекламой к люксовому бренду, ныне возглавляемому Эмили (бывшей старшей ассистенткой Миранды, вместо которой в Париж с боссом отправляется героиня Хэтуэй).

    Оригинальный фильм «Дьявол носит Prada» вышел на экраны в 2006 году и собрал в мире 326 миллионов долларов, а Мерил Стрип принес «Золотой глобус».

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