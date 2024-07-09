Disney занялся продолжением «Дьявол носит Prada», режиссер и сценарист — те же

Компания Disney ведет разработку сценария сиквела успешной картины с Мерил Стрип, Энн Хэтуэй и Эмили Блант «Дьявол носит Prada» — сообщает 8 июля издание Variety.



Вернутся ли звезды к своим ролям, пока неизвестно — еще недавно Хэтуэй отвечала со скепсисом на вопрос о том, возможно ли продолжение: по ее мнению, сейчас — пришла другая эпоха, цифровая, а сюжет этой картины построен вокруг материальных вещей. Однако уже ясно, что к своим обязанностям возвращаются режиссер Дэвид Френкель и сценарист Алин Брош Маккенна.



По информации источников СМИ, в новой картине журнальный бизнес Миранды Пристли столкнется с финансовыми проблемами, и тогда ей придется обратиться за рекламой к люксовому бренду, ныне возглавляемому Эмили (бывшей старшей ассистенткой Миранды, вместо которой в Париж с боссом отправляется героиня Хэтуэй).

