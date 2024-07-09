Виктор Орбан написал письмо руководству Евросоюза после встречи с Путиным

Стало известно о письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое он направил руководству Евросоюза после визита в Россию. Об этом
Говоря о разговоре с Путиным, венгерский лидер отметил существенные отличия толкования ситуации на фронте российским президентом и украинским.
Орбан отмечает, что Европе нужен мир для экономического процветания. Однако шансы завершить конфликт уменьшаются из-за блокировки дипломатических каналов и отсутствия диалога между сторонами.
«Время является решающим фактором в свете интенсификации боевых действий и быстрого роста человеческих жертв. Если мы не сможем остановить этот процесс, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматических потерь и военных событий на фронте, чем когда-либо прежде», — говорится в письме.
О том, что Виктор Орбан рассказал после встреч в Москве и Киеве, читайте в материале «Фонтанки».