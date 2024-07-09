Виктор Орбан написал письмо руководству Евросоюза после встречи с Путиным

Стало известно о письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое он направил руководству Евросоюза после визита в Россию. Об этом 8 июля сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на текст письма. Уточняется, что в послании Орбан заявил, что не высказывал никаких мнений от имени Евросоюза.



Говоря о разговоре с Путиным, венгерский лидер отметил существенные отличия толкования ситуации на фронте российским президентом и украинским.

Орбан отмечает, что Европе нужен мир для экономического процветания. Однако шансы завершить конфликт уменьшаются из-за блокировки дипломатических каналов и отсутствия диалога между сторонами.