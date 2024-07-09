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    Виктор Орбан написал письмо руководству Евросоюза после встречи с Путиным

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    9 комментариев

    Стало известно о письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое он направил руководству Евросоюза после визита в Россию. Об этом 8 июля сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на текст письма. Уточняется, что в послании Орбан заявил, что не высказывал никаких мнений от имени Евросоюза.

    Говоря о разговоре с Путиным, венгерский лидер отметил существенные отличия толкования ситуации на фронте российским президентом и украинским.

    Орбан отмечает, что Европе нужен мир для экономического процветания. Однако шансы завершить конфликт уменьшаются из-за блокировки дипломатических каналов и отсутствия диалога между сторонами.

    «Время является решающим фактором в свете интенсификации боевых действий и быстрого роста человеческих жертв. Если мы не сможем остановить этот процесс, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматических потерь и военных событий на фронте, чем когда-либо прежде», — говорится в письме.

    О том, что Виктор Орбан рассказал после встреч в Москве и Киеве, читайте в материале «Фонтанки».

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    Виктор Орбан
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    УДИВЛЕНИЕ0
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    Комментарии 8

    Огромная польза!09 Июл 2024 в 12:22
    Орбан хочет обратно в СЭВ. Хоть бы Икарусы продавал и консервы "Globus", а так что? Чем эта Угорщина знаменита? ))
    +0−0
    Огромная польза!09 Июл 2024 в 12:20
    Я человек простой, вижу в сми слово "правда" - сразу понимаю, что враньё.
    +0−0
    chip109 Июл 2024 в 11:43
    Европейская правда? В наглую украли наше название, надеюсь бренд "комсомолец" и производные запатентован, а то и "европейский комсомолец" появится!
    +1−0
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