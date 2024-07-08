Колтуши и Новосаратовку соединит новая дорога. В Ленобласти утвердили проект планировки

Правительство Ленинградской области утвердило проект планировки территории под магистраль, которая соединит Колтуши и Новосаратовку. С дорогой построят несколько развязок и мост.

Дорога «Колтуши — Новосаратовка» будет шестиполосной с максимально разрешенной скоростью в 90 км/ч, сообщает 8 июля пресс-служба областной администрации. Протяженность магистрали составит 6,6 километра. Проект включает строительство развязки на пересечении с федеральной трассой Р-21 «Кола», моста через реку Утку и звероперехода. На дороге сделают велосипедные и пешеходные дорожки, установят освещение и остановки общественного транспорта.