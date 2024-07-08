    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 18

    1 м/с, зап

    765мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.13eur95.57

    Колтуши и Новосаратовку соединит новая дорога. В Ленобласти утвердили проект планировки

    2027
    4 комментария
    Фото: Администрация Ленобласти
    ПоделитьсяПоделиться

    Правительство Ленинградской области утвердило проект планировки территории под магистраль, которая соединит Колтуши и Новосаратовку. С дорогой построят несколько развязок и мост.

    Дорога «Колтуши — Новосаратовка» будет шестиполосной с максимально разрешенной скоростью в 90 км/ч, сообщает 8 июля пресс-служба областной администрации. Протяженность магистрали составит 6,6 километра. Проект включает строительство развязки на пересечении с федеральной трассой Р-21 «Кола», моста через реку Утку и звероперехода. На дороге сделают велосипедные и пешеходные дорожки, установят освещение и остановки общественного транспорта.

    Проект замыкает на себя всю дорожную сеть Новосаратовки, отметил заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский. Проектированием магистрали по соглашению с областным правительством и инвестором занимается Региональное агентство транспортной инфраструктуры.

    Фото: Администрация Ленобласти

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьСтроительство дорог
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Киргуду08 Июл 2024 в 16:18
    Если бы был нормальный съезд с КАДа во Всеволожск, то, думаю, и на Колтушском шоссе чуть легче было бы.
    +0−0
    мухомор08 Июл 2024 в 15:59
    Мурманка не резиновая.
    Но данную дорогу построят лет через 100,
    так что можно не беспокоиться.
    +0−0
    78943688308 Июл 2024 в 15:35
    если пять км Колтушского шоссе расширяют уже лет пять и столько же будут расширять то эту трассу наверное лет через двадцать пять только ждать.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close