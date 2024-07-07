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    Тренер «Зенита» Семак пообщается с петербуржцами в историческом парке «Россия — моя история»

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    Посетители выставки «Мой Петербург» в историческом парке «Россия — моя история» 7 июля смогут пообщаться с главным тренером футбольного клуба «Зенит» Сергеем Семаком. Ожидается, что он придет в 16:00.

    Другим почетным гостем в 17:00 станет главный тренер гандбольного «Зенита» Дмитрий Торгованов.

    С 12:00 до 20:00 гости смогут увидеть чемпионские кубки — Суперкубок России, Кубок России, Кубок РПЛ, сфотографироваться с талисманами футбольного и гандбольного клубов «Зенит».

    Исторический парк «Россия — моя история» расположен на улице Бассейной, 32, строение 1.

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