    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 20

    1 м/с, южн

    760мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.13eur95.57

    Эти 10 слов с удвоенными согласными почти все пишут неправильно. И вы тоже?

    Сейчас узнаем, кто что запомнил на уроках русского языка

    9432
    11 комментариев
    Мы часто не задумываемся над тем, как пишутся давно известные нам слова
    Мы часто не задумываемся над тем, как пишутся давно известные нам словаКоллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Благодаря школьным урокам русского языка многие еще в детстве запомнили, как пишутся слова «стеклянный», «оловянный» и «деревянный». Однако это лишь самые простые примеры в правиле об удвоенных согласных. В русском языке есть и такие слова, в которых вообще непонятно, какую букву надо удваивать и стоит ли это делать. Думаете, грамотей вроде вас быстро со всем разберется? Тогда попробуйте написать эти 10 слов без ошибок.

    Летом в кафе полно желающих занять место на...

    Девочка, празднующая день своих именин — это...

    В летнюю жару иногда очень хочется съесть...

    Балет, живопись, музыка — это всё виды...

    Брак не по любви — это брак...

    Если забыли, где в этом слове удвоенная «п», пишите: «бегемот».

    А это слово вы наверняка встречаете каждый год. Вспомните, как оно пишется?

    В какой комнате принимают гостей?

    Расстояние от начала до конца улицы — это ее...

    Надеемся, вы не захотите подать ее, когда увидите результаты теста.

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 слов с удвоенными согласными почти все пишут неправильно. И вы тоже?

    Может быть, у вас получится удвоить результат со второй попытки?

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 слов с удвоенными согласными почти все пишут неправильно. И вы тоже?

    Какие-то из этих слов вы знаете, а к другим и синонимы можно подобрать.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 слов с удвоенными согласными почти все пишут неправильно. И вы тоже?

    Похоже, вас смутили только самые редкие слова из теста?

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Эти 10 слов с удвоенными согласными почти все пишут неправильно. И вы тоже?

    Настоящего грамотея сложно чем-то удивить. Поздравляем!

    Поделитесь результатом

    Мы часто не задумываемся над тем, как пишутся давно известные нам слова
    Мы часто не задумываемся над тем, как пишутся давно известные нам словаКоллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы

    По теме

    ТестРусский язык
    ЛАЙК5
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close