Кайман из ресторана справил новоселье в Московском зоопарке

Кайман из московского ресторана справил в эту пятницу новоселье: из тесного террариума столичного ресторана он перебрался в Московский зоопарк, 5 июля рассказала пресс-служба зоологического парка.
Московский зоопарк
Еще совсем недавно представитель семейства аллигаторовых коротал свои дни не в пампасах, а в заведении общепита. На горемыку обратили внимание горожане и сообщили в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Эксперты департамента несколько раз консультировали владельцев ресторана о правильном содержании каймана, но те в конце концов приняли решение отпустить животное в его лучшую крокодилью жизнь.
Месяц кайман проведет на карантине, а потом переберется в благоустроенный акватеррариум, где будет и небольшой водоем, и берег с подогревом, где он свободно разместится.
Кайман это небольшой крокодил, который обитает в Центральной и Южной Америке. Все крокодиловые виды включены в перечень CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), и подлежат особой защите и охране.