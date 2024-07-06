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    Кайман из ресторана справил новоселье в Московском зоопарке

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    Кайман из московского ресторана справил в эту пятницу новоселье: из тесного террариума столичного ресторана он перебрался в Московский зоопарк, 5 июля рассказала пресс-служба зоологического парка.

    Московский зоопарк

    Еще совсем недавно представитель семейства аллигаторовых коротал свои дни не в пампасах, а в заведении общепита. На горемыку обратили внимание горожане и сообщили в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Эксперты департамента несколько раз консультировали владельцев ресторана о правильном содержании каймана, но те в конце концов приняли решение отпустить животное в его лучшую крокодилью жизнь.

    Месяц кайман проведет на карантине, а потом переберется в благоустроенный акватеррариум, где будет и небольшой водоем, и берег с подогревом, где он свободно разместится.

    Кайман это небольшой крокодил, который обитает в Центральной и Южной Америке. Все крокодиловые виды включены в перечень CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), и подлежат особой защите и охране.

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    КайманМосковский зоопарк
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