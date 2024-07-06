«Как можно смотреть фильм, которому 100 лет?» Сарик Андреасян объяснил, почему считает нормальным переснимать классику

Режиссер громких кино- и телепроектов, таких как фильмы «Онегин» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы», сериалы «Манюня» и «Чикатило», Сарик Андреасян в интервью «Фонтанке» рассказал, почему он считает нормальной практикой переснимать киноклассику.



«Это всё нужно делать. Потому что современному поколению нужен киноязык, который они понимают», — аргументировал он.



Андреасян напомнил, что те, кому больше нравятся классические версии, например, старшее поколение, могут продолжать смотреть уже снятые фильмы. А для молодежи классику надо возобновлять — как, например, переснимают американцы «Гордость и предубеждение» или «Грозовой перевал».

