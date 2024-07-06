«Как можно смотреть фильм, которому 100 лет?» Сарик Андреасян объяснил, почему считает нормальным переснимать классику

Режиссер громких кино- и телепроектов, таких как фильмы «Онегин» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы», сериалы «Манюня» и «Чикатило», Сарик Андреасян в интервью «Фонтанке» рассказал, почему он считает нормальной практикой переснимать киноклассику.
«Это всё нужно делать. Потому что современному поколению нужен киноязык, который они понимают», — аргументировал он.
Андреасян напомнил, что те, кому больше нравятся классические версии, например, старшее поколение, могут продолжать смотреть уже снятые фильмы. А для молодежи классику надо возобновлять — как, например, переснимают американцы «Гордость и предубеждение» или «Грозовой перевал».
«Ну как можно смотреть фильм, которому 100 лет, когда вы уже смотрели, я не знаю, «Властелина колец»?» — задается вопросом режиссер, предлагая реально оценивать, сколько сегодняшних зрителей смотрели фильмы Эйзенштейна или «Летят журавли» Михаила Калатозова.
Целиком это интервью, а также мнения других представителей мира кино и литературы — читайте в тексте «Фонтанки».
Напомним, утром 5 июля Союз кинематографистов России со ссылкой на идею Министерства просвещения поделился рекомендациями о съемке ремейков на 30 советских классических фильмов, а также экранизаций по 15 произведениям литературной классики. Вечером того же дня в ведомстве заявили, что речь шла о другом: о рекомендованных к просмотру фильмах и литературных первоисточниках, по которым можно снять новые картины.