У стен Михайловского замка пройдет бесплатный джазовый гала-концерт

7 июля в 13:00 у стен Михайловского замка в рамках закрытия 31-го джазового фестиваля «Свинг белой ночи» пройдет гала-концерт с участием отечественных и зарубежных классиков джаза. В этом году специальными гостями станут московский пианист Алексей Подымкин и петербургская джазовая певица Юлия Касьян. Вход свободный. 12+
Выступление Jazz Philharmonic Оrchestra украсит бразильский тромбонист Рафаэль Роша. В его композициях, которые систематически исполняются разными латинскими джаз-коллективами, бразильская традиционная музыка перемежается с мотивами поп-сцены. К главному российскому джазовому оркестру присоединятся пианист Алексей Подымкин и джазовая вокалистка Юлия Касьян.
Подымкин находится на джазовой сцене с 1985 года. В 2003 году он основал группу Le groupe и сотрудничал с Игорем Бутманом, Тони Кэмпбеллом и другими. Юлия Касьян — солистка Филармонии джазовой музыки и участница Ансамбля джазовой музыки Давида Голощёкина.
Другой участник программы — Ленинградский диксиленд, находящийся под управлением заслуженного артиста России Олега Кувайцева. Ансамбль выступает на международных фестивалях с 1960-х годов. Сейчас Ленинградскому диксиленду 67 лет, но его творческий энтузиазм при этом не исчерпан.
Блюзовое разнообразие внесет группа Atomic Jam Band, созданная в 2014 году вокалистом и гитаристом Доктором Доном и барабанщиком Толиком Смирновым. В репертуаре Atomic Jam Band — классика не только блюза, но и фанка и соул-музыки. Недалеко от них стоит ансамбль Electric Вlue. Он был основан в 2009 году заслуженным артистом Татарстана Ильдаром Казахановым и саксофонистом Константином Маминовым. Atomic Jam Band представит песни, выдержанные в стилях fusion и smooth jazz.
Наконец, слушатели гала-концерта увидят совместное выступление кубинского мультиинструменталиста Хуана Орландиса и российского композитора Алексея Самарина. Танцевальные афро-кубинские хиты встретятся со звучанием классического джаза.
31-й джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», музыкальным директором которого выступает народный артист России Давид Голощекин, пройдет в Петербурге с 5 по 7 июля.
Кирилл Самунин