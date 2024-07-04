День Достоевского пройдет в пятнадцатый раз

6 июля состоится День Достоевского — праздник, успевший стать литературной традицией Петербурга. Ежегодная уличная акция, в которой принимают участие музеи, библиотеки и театры города, пройдет уже в пятнадцатый раз. Праздник проходит в первую субботу июля: эта дата связана с романом «Преступление и наказание», действие которого, как известно, разворачивается «в начале июля, в чрезвычайно жаркое время».



Фото: Игорь Князев, vk.com/dostoevskyday Поделиться Поделиться





В рамках Дня Достоевского будет представлено несколько театральных программ.

В Городском центре туризма в Старой Руссе пройдет иммерсивный спектакль «Путешествие по страницам романа «Братья Карамазовы» (14+). Достоевский прожил в Руссе целых восемь летних сезонов и свои впечатления о городе переложил на образ вымышленного Скотопригоньевска, где происходят события «Братьев Карамазовых». Спектакль предлагает прогуляться в наушниках по городу, с точностью воссозданному в последнем романе писателя.



В культурном пространстве «Где бабуля?» в доме старухи-процентщицы представят фантазию на тему «Истории знакомства и любви Анны Сниткиной и Федора Достоевского» (12+). Сложные обстоятельства жизни стали началом большой любви, о чем артисты и представят серию эксцентрических пластических этюдов.



В Российском государственном институте сценических искусств мастерская Ю.М. Красовского сыграет спектакль «Мышкин. Другая история» (16+), над которым работали шесть студентов-режиссеров под руководством Анджея Бубеня.



ФМД-Театр (Театр Музея Достоевского) представит в «Никольских рядах» спектакль, специально созданный для праздника, — хореодраму «Идиот» (12+). Как и в прошлом году, режиссером постановки выступит Илья Дель. События спектакля развернутся в Павловске, который был популярен у петербуржцев 1860-х годов. Именно тут собрал своих героев Достоевский, однако солнечная идиллия природы не способна предотвратить приближающуюся трагедию. В спектакле примут участие известные артисты из разных театров Петербурга: Сергей Агафонов, Сергей Азеев, Геннадий Алимпиев, Женя Анисимов, Анна Арефьева, Пелагея Астафьева, Геннадий Блинов, Диана Вакула, Виталий Гудков, Богдан Гудыменко, Александра Дроздова, Татьяна Ишматова, Елена Калинина, Татьяна Краснова, Виталий Куликов, Михаил Николаев, Вера Параничева, Лаура Пицхелаури, Ася Прохорова, Дарья Румянцева, Дмитрий Хасанов, Полина Ченцова.



С полной программой Дня Достоевского и изменениями можно ознакомиться на сайте фестиваля или по ссылке.

Вход свободный, 0+

Арина Хек

