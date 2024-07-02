Крупный дорожный подрядчик Петербурга «Орион плюс» сменил собственника

СК «Орион плюс» сменила собственника и теперь принадлежит ООО «Стройблоктехнология» (СБТ), которая недавно появилась на отраслевом рынке Петербурга. Приобретение компании «Фонтанке» 2 июля подтвердили в пресс-службах СК «Орион плюс» и в СБТ.

«Орион плюс» — один из крупнейших дорожных подрядчиков в городе. Помимо строительства (в частности, строительства и реконструкции улиц в Кронштадте), она регулярно исполняет объединенные лоты на ремонт дорог. Победила и в недавнем конкурсе на южные районы Петербурга.

«Стройблоктехнология» — это крупная башкирская компания с оборотом более 4 миллиардов рублей. В январе акционеры приняли решение расширить территориальное присутствие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. СБТ уже успела получить здесь контракт на капремонт набережной Обводного канала.