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    Крупный дорожный подрядчик Петербурга «Орион плюс» сменил собственника

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    СК «Орион плюс» сменила собственника и теперь принадлежит ООО «Стройблоктехнология» (СБТ), которая недавно появилась на отраслевом рынке Петербурга. Приобретение компании «Фонтанке» 2 июля подтвердили в пресс-службах СК «Орион плюс» и в СБТ.

    «Орион плюс» — один из крупнейших дорожных подрядчиков в городе. Помимо строительства (в частности, строительства и реконструкции улиц в Кронштадте), она регулярно исполняет объединенные лоты на ремонт дорог. Победила и в недавнем конкурсе на южные районы Петербурга.

    «Стройблоктехнология» — это крупная башкирская компания с оборотом более 4 миллиардов рублей. В январе акционеры приняли решение расширить территориальное присутствие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. СБТ уже успела получить здесь контракт на капремонт набережной Обводного канала.

    Судя по ЕГРЮЛ, это не единственная покупка СБТ в Петербурге. На днях предприятие выкупило ООО «Первая евразийская концессионная компания» и ООО «Центральная концессионная компания».

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