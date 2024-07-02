«Хорошо, что жив». Мужчина пострадал от выбитого ветром окна в квартире во время урагана в Петербурге

Бушевавший накануне в Петербурге шторм успел навредить даже тем, кто в непогоду решил остаться дома. Стихия пришла в гости к одному из горожан через окно.

Как стало известно «Фонтанке», ветер выбил окно в одной из квартир на улице Федора Котанова в Московском районе. Осколки стекла ранили 22-летнего жителя Пензенской области. Молодой человек рассказал нашему корреспонденту, что во время урагана стоял на балконе и смотрел, что происходит на улице. В этот момент сильный порыв ветра выбил оконную раму, и стекло обрушилось прямо на него.