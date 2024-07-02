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    «Хорошо, что жив». Мужчина пострадал от выбитого ветром окна в квартире во время урагана в Петербурге

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    Бушевавший накануне в Петербурге шторм успел навредить даже тем, кто в непогоду решил остаться дома. Стихия пришла в гости к одному из горожан через окно.

    Как стало известно «Фонтанке», ветер выбил окно в одной из квартир на улице Федора Котанова в Московском районе. Осколки стекла ранили 22-летнего жителя Пензенской области. Молодой человек рассказал нашему корреспонденту, что во время урагана стоял на балконе и смотрел, что происходит на улице. В этот момент сильный порыв ветра выбил оконную раму, и стекло обрушилось прямо на него.

    Мужчина находился в своей съемной квартире один. Он вызвал скорую помощь и отправился с медиками в больницу. Пензенцу диагностировали колото-резаную рану левой стопы, резаную рану правой кисти и резаную рану лица. Молодой человек не захотел лежать в больнице, и его выписали.

    «Хорошо, что жив и не задело сонную артерию», — прокомментировал произошедшее пострадавший.

    Напомним, что ураган в Петербурге и области не обошелся без жертв. Так, в результате нашествия стихии в Московском районе погибла 36-летняя женщина, на которую свалилось дерево. На проспекте Шаумяна поваленное дерево убило 11-летнего мальчика. А в Новом Токсово погиб 26-летний уроженец Таджикистана, выполнявший строительные работы на участке в коттеджном поселке «Экофорест». Строителя придавило упавшей березой. Несколько человек пострадали.

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