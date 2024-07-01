Бастрыкин просит возбудить дело против председателя Солнцевского суда в Москве

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности председателя Солнцевского районного суда Москвы Игоря Матеты. Об этом сообщается на сайте коллегии 1 июля.

Согласно записи, представление главы СК Александра Бастрыкина будет рассмотрено 10 июля. Речь идет о мошенничестве и покушении на него, подробности проверки пока не разглашаются.

Матета Артем Игоревич — судья с 2012 года. Сперва он работал в Ногинском городском суде, затем перешел в Московский областной суд и с ноября 2021-го был избран председателем в Солнцевском суде. Ему 42 года.