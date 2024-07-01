Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга (ЕИРЦ СПб) полностью отменяет комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого деньги надо вносить через его каналы.
Как стало известно «Фонтанке», комиссия отменена с 1 июля. Речь идет об оплате через
До настоящего момента без комиссии можно было рассчитаться только за те услуги, которые входят в так называемую единую квитанцию (ЕПД). Теперь же ее отменили для всех услуг ЖКХ и всех контрагентов ЕИРЦ СПб, включая негосударственные управляющие компании. Важно: комиссия при оплате услуг сторонних организаций, а также не связанных с коммуналкой, сохраняется.
Напомним, в мае в зону действия единой квитанции вошли городские жилкомсервисы Невского района, в июне такая же работа велась в Курортном, Кронштадтском и Колпинском районах. Неохваченным остается только Пушкинский. Сейчас более
В Петербурге отменили все комиссии при оплате коммуналки через ЕИРЦ
Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга (ЕИРЦ СПб) полностью отменяет комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого деньги надо вносить через его каналы.
С января 2023 года в Петербурге заработал «Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга» («ЕИРЦ СПб»). Он образовался путем присоединения городского ВЦКП, который печатал розовые квитанции, к ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», большинство голосов в нем — у «Интер РАО». На данный момент все квитанции печатает «ЕИРЦ СПб» под своим же логотипом, однако в зоне ВЦКП по-прежнему в ходу розовые платежные документы по прежней форме. В конечном итоге все управляющие организации, которые заключат договоры с «ЕИРЦ СПб», переведут на общую квитанцию с максимально возможным набором услуг (здесь многое зависит от позиции конкретных ресурсоснабжающих организаций).
Единую квитанцию ЕИРЦ внедряют в Петербурге район за районом с 2023 года, начинали с Калининского. Предполагалось завершить весь процесс за два межотопительных периода — 2023 и 2024 годов. Последними на данный момент в зону единой квитанции вошли Московский и Петродворцовый районы минувшей осенью. «Фонтанка» рассказывала, что перед этим абонентам приходит результирующая квитанция, в которой выставлен счет только за уже потребленные услуги (без начисления авансового платежа), чтобы после уже все квитанции были фактическими.