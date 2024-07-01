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    В Петербурге отменили все комиссии при оплате коммуналки через ЕИРЦ

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    Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга (ЕИРЦ СПб) полностью отменяет комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого деньги надо вносить через его каналы.

    Как стало известно «Фонтанке», комиссия отменена с 1 июля. Речь идет об оплате через 68 центров обслуживания клиентов ЕИРЦ СПб, через личный кабинет и мобильное приложение, а также через форму оплаты онлайн без авторизации на главной странице компании. Эта мера распространяется на всех граждан.

    До настоящего момента без комиссии можно было рассчитаться только за те услуги, которые входят в так называемую единую квитанцию (ЕПД). Теперь же ее отменили для всех услуг ЖКХ и всех контрагентов ЕИРЦ СПб, включая негосударственные управляющие компании. Важно: комиссия при оплате услуг сторонних организаций, а также не связанных с коммуналкой, сохраняется.

    Напомним, в мае в зону действия единой квитанции вошли городские жилкомсервисы Невского района, в июне такая же работа велась в Курортном, Кронштадтском и Колпинском районах. Неохваченным остается только Пушкинский. Сейчас более 2,1 млн собственников жилых и нежилых помещений получают единый платежный документ.

    С января 2023 года в Петербурге заработал «Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга» («ЕИРЦ СПб»). Он образовался путем присоединения городского ВЦКП, который печатал розовые квитанции, к ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», большинство голосов в нем — у «Интер РАО». На данный момент все квитанции печатает «ЕИРЦ СПб» под своим же логотипом, однако в зоне ВЦКП по-прежнему в ходу розовые платежные документы по прежней форме. В конечном итоге все управляющие организации, которые заключат договоры с «ЕИРЦ СПб», переведут на общую квитанцию с максимально возможным набором услуг (здесь многое зависит от позиции конкретных ресурсоснабжающих организаций).

    Единую квитанцию ЕИРЦ внедряют в Петербурге район за районом с 2023 года, начинали с Калининского. Предполагалось завершить весь процесс за два межотопительных периода — 2023 и 2024 годов. Последними на данный момент в зону единой квитанции вошли Московский и Петродворцовый районы минувшей осенью. «Фонтанка» рассказывала, что перед этим абонентам приходит результирующая квитанция, в которой выставлен счет только за уже потребленные услуги (без начисления авансового платежа), чтобы после уже все квитанции были фактическими.

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