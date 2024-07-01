В Петербурге отменили все комиссии при оплате коммуналки через ЕИРЦ

Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга (ЕИРЦ СПб) полностью отменяет комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого деньги надо вносить через его каналы.



Как стало известно «Фонтанке», комиссия отменена с 1 июля. Речь идет об оплате через 68 центров обслуживания клиентов ЕИРЦ СПб, через личный кабинет и мобильное приложение, а также через форму оплаты онлайн без авторизации на главной странице компании. Эта мера распространяется на всех граждан.



До настоящего момента без комиссии можно было рассчитаться только за те услуги, которые входят в так называемую единую квитанцию (ЕПД). Теперь же ее отменили для всех услуг ЖКХ и всех контрагентов ЕИРЦ СПб, включая негосударственные управляющие компании. Важно: комиссия при оплате услуг сторонних организаций, а также не связанных с коммуналкой, сохраняется.



Напомним, в мае в зону действия единой квитанции вошли городские жилкомсервисы Невского района, в июне такая же работа велась в Курортном, Кронштадтском и Колпинском районах. Неохваченным остается только Пушкинский. Сейчас более 2,1 млн собственников жилых и нежилых помещений получают единый платежный документ.

