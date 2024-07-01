Отмена комиссий при оплате ЖКУ, рост цен и конец льготной ипотеки: что изменится в России в июле

Комиссию за оплату ЖКУ отменят, зато тарифы — повысят Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





В июле 2024 года в силу вступает довольно много важных законов, постановлений и прочих нормативно-правовых актов. Далеко не каждый месяц такой насыщенный: тут и рост цен, и новые льготы, и отмена льготной ипотеки, и новые правила для банков. Подробнее обо всём этом и не только рассказываем в нашем обзоре главных изменений на ближайший месяц.



Тарифы на коммуналку вырастут, но не все В июле впервые за полтора года в России вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Это плановая индексация, которая по закону проводится ежегодно 1 июля. В июле 2023 года ее не было, потому что тарифы подняли заранее, в декабре 2022 года.



Льготникам отменят комиссию при оплате ЖКУ Очень кстати с 1 июля будет ограничена возможность взимать комиссию при оплате ЖКУ. Правда, освободят от нее при оплате коммуналки через сторонние сервисы только некоторые категории льготников. К ним относятся многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны.

Все остальные могут оплачивать коммунальные услуги без комиссии в своей управляющей или ресурсоснабжающей компании — это правило действовало и раньше.





Петербург и здесь выделяется. ЕИРЦ СПб с 1 июля отменил все комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг через свои каналы. Это касается не только тех, что включены в единую квитанцию, но и услуг всех контрагентов Единого информационно-расчетного центра, включая частные управляющие компании. Загранпаспорт подорожает С 1 июля госпошлина за оформление загранпаспорта нового поколения составляет шесть тысяч рублей — она выросла на 20%. Аналогичный документ для ребенка младше 14 лет обойдется родителям на 500 рублей дороже — госпошлина вырастет с двух с половиной тысяч рублей до трех.



Вырастут в июле и другие госпошлины, например за прием в гражданство и выход из него, за оформление паспорта моряка и так далее.



Алкоголь тоже подорожает Минфин поднял минимальные цены на крепкий алкоголь в розничной продаже — приказ министерства вступил в силу тоже с 1 июля . Минимальная цена на водку выросла с 281 до 299 рублей , на коньяк — с 517 до 556 рублей , на бренди — с 375 до 403 рублей за 0,5 литра. Впервые в перечень напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена, в этом году будет включен ром — его должны продавать не дешевле чем по 403 рубля за 0,5 литра.



Льготная ипотека закончится 1 июля завершилась программа льготной ипотеки с низкой ставкой, которая действовала с 2020 года . Ее особенность была в том, что участвовать в программе можно было независимо от возраста, семейного положения, профессии и места проживания — то есть это была самая массовая программа. Ставка по льготной ипотеке составляла 8%, за пределами льготных программ ставки сейчас в два раза выше — более 16%.

Другие льготные программы сохранятся — продолжат действовать «Семейная ипотека», «IT-ипотека» и другие, об условиях которых мы рассказывали ранее.



Страховку выплатят быстрее Финансовые организации обязали оперативнее реагировать на обращения граждан. Если банки и раньше делали это довольно оперативно — у некоторых на рассмотрение обращения уходило всего несколько часов — официально они могут тянуть с ответом до 30 рабочих дней. С 1 июля этот срок сокращается до 15 рабочих дней, при необходимости его могут продлить еще на 10.

Изменение коснется всех финансовых организаций, не только банков, но и, например, страховых компаний. То есть страховку выплатят быстрее.

Внесудебное банкротство станет проще Для оформления внесудебного банкротства больше не нужно собирать все подряд справки — с июля ряд документов будут передавать автоматически внутри системы. У ФНС запросят данные о получении пенсии, у судебных приставов и Соцфонда — о сроке выдачи исполнительного документа и его неисполнении. Также Соцфонд предоставит информацию о получении пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. В отдельных случаях именно от этих документов зависит, сможет человек оформить внесудебное банкротство или нет.



Еще одно изменение, которое касается банкротства, — исполнительные производства будут закрывать в течение трех рабочих дней после признания человека банкротом. Прежде на это уходили месяцы, потому что срок не был регламентирован законом.

Изменятся правила выплаты просроченных кредитов При просрочке по кредиту и последующем постепенном погашении долга неустойка будет оплачиваться в последнюю очередь. Прежде она шла третьей в очередности, теперь сперва будет погашаться задолженность по процентам, потом по основному долгу, потом проценты за текущий период и основной долг за этот период. Только после этого деньги пойдут в счет неустойки.

Накопительную пенсию выплатят по-новому С 1 июля изменились условия, при которых накопительную пенсию выплачивают сразу одной выплатой. Прежде для того, чтобы оформить единую выплату, нужно было сначала рассчитать свою будущую пенсию по правилам Соцфонда, а потом определить, какой процент этой пенсии будет составлять накопительная часть, если вы выберете пожизненные выплаты. Всю накопленную сумму выплачивали, если оказывалось, что накопительная часть меньше 5% от всей пенсии.



Теперь индивидуальный расчет ожидаемой пенсии делать не нужно, посчитают только сумму ежемесячной пожизненной накопительной пенсии. Если окажется, что она меньше 10% федерального прожиточного минимума пенсионера, то деньги можно будет забрать одной выплатой. В 2024 году средний по стране ПМ пенсионера составляет 13 290 рублей — соответственно, забрать всё накопленное разом можно будет, если ежемесячная выплата окажется меньше 1329 рублей . Есть и другие требования, которые сохраняются, подробнее о них мы рассказывали ранее.

О пенсионных накоплениях расскажут на «Госуслугах» Обязательное информирование граждан о будущей пенсии до 1 июля касалось только накоплений, которые формируются в Социальном фонде. Сейчас на «Госуслугах» можно будет найти и данные о накоплениях в негосударственных пенсионных фондах, также получить информацию можно лично в клиентской службе СФР.



Также с 1 июля появляется возможность подать на «Госуслугах» заявление о единовременном взносе по договору долгосрочных сбережений или отказе от перевода в качестве такого взноса пенсионных накоплений.

Деньги, переведенные мошенникам, вернут Еще одно важное изменение, которое, правда, вступит в силу не с 1 июля , а только с 25-го : банки и платежные системы должны будут замораживать подозрительные транзакции, даже если есть согласие клиента на операцию. Деньги, переведенные на счета злоумышленников, которые находятся в специальной базе Банка России, будут возвращать.



— Речь идет о случаях, когда мошенники c помощью обмана получают у своей жертвы согласие на перевод, — объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Особенно уязвимы люди старшего возраста. Доходит до того, что обманутые граждане отдают преступникам последнее: продают имущество, берут кредиты. Это необходимо пресечь.



В Госдуме считают, что закон заставит банки тщательнее проверять подозрительные переводы и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали. В противном случае им самим придется компенсировать людям украденные деньги.

