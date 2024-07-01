Стекляшки, говорили они. Две родственницы пытались вывезти из России драгоценности на 21 млн, им грозит 10 лет

В Шереметьево таможенники нашли у двух женщин, вылетающих в Таиланд через Китай, 504 ювелирных украшения. Дамы утверждали, что это просто стекляшки, однако экспертиза показала другое.

Как сообщили в пресс-службе ФТС России 1 июля, все изделия были изготовлены из золота и серебра со вставками из бриллиантов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Их общая стоимость составляет 21 миллион рублей. По словам родственниц, они не знали, что украшения нужно декларировать.

По факту контрабанды возбудили уголовное дело. Женщинам может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.



Ранее «Фонтанка» рассказала, как гражданка Вьетнама пыталась провезти в своем теле люксовые часы: два Rolex и Audemars Piguet. Их общая стоимость составляет 12,5 миллиона рублей.

